Medik8, Perricone MD y Omorovicza explican la norma del grano de arroz en el contorno de ojos

Ni más ni menos. Esta es la cantidad de producto que se debe aplicar cuando de cremas de contorno de ojos se trata Uno de los más que habituales efectos secundarios cuando alguien empieza a aplicar contornos de ojos es la aparición de milliums o milia, "pequeños puntos blancos que suelen formarse a partir de un exceso de grasa, queratina o por cúmulo de células muertas", explica Bella Hurtado, técnica en la firma Boutijour. Asimismo, hay quienes consideran que, lejos de solucionar los ojos congestionados, fomentan una mayor sensación de inflamación. Cuando esto sucede, la respuesta fácil es echarle la culpa al cosmético que se está utilizando para tratar la zona, pero no siempre debería ser así, ya que en muchas ocasiones la culpa es de quien lo utiliza debido a que aplica más cantidad de la adecuada.

La causa del problema: demasiada cantidad de producto

Cuando se usa más producto del que realmente necesita la piel, en vez de ayudarla, se puede saturar. "Determinadas cremas de contorno de ojos suelen ser muy ricas en nutrientes para ofrecer un buen efecto antiedad, con vistas a prevenir la aparición o aspecto de determinadas finas líneas o arruguitas, como las patas de gallo. Cuando usamos cremas de contorno muy ricas en ácidos grasos y somos muy generosos con la cantidad, podemos provocar una saturación de la zona, ocasionando cúmulos de grasa ciertamente antiestéticos", explica Raquel González, cosmetóloga y directora de formación de la firma dermatológica Perricone MD. se debe recordar que, a veces, menos, es más.



La cantidad adecuada de contorno de ojos

Entonces ¿Cuál es la solución? Desde luego, no pasa por prescindir de estos cosméticos, los cuáles pueden ayudar tremendamente a resolver diferentes preocupaciones: signos de la edad, ojera oscura, congestión, luminosidad, pigmentación y un largo etc. La alternativa es mucho más sencilla: mantener la crema de contorno de ojos, pero usando la cantidad que recomiendan los expertos y que no es ni más ni menos que similar a un grano de arroz. "La cantidad de contorno de ojos que debemos aplicar es similar a la de un grano de arroz para cuidar el contorno de ambos ojos. Será suficiente para poder tratar las preocupaciones y ofrecer efecto drenante", añade Estefanía Nieto, directora técnica de la firma Omorovicza.

La superposición con otros cosméticos, otra fuente del problema

Es un gesto bastante natural el aplicar sueros y cremas en la zona del contorno de ojos, además de utilizar el producto específico para esta zona. "Los productos específicos para tratar el contorno de la mirada están formulados de tal forma que tienen en cuenta las características de esta zona. Si aplicamos además de una crema de contorno, nuestro suero o crema, podremos sobre tratar la zona, ocasionando una congestión, de lípidos en la mayoría de los casos, que genera la aparición de cúmulos de grasa o milliums", añade Elisabeth San Gregorio, directora técnica de la firma Medik8.



Tener un contorno de ojos adecuado es importante

Por último, de igual forma que no todas las pieles necesitan un mismo suero o crema, los tratamientos para contorno de ojos deben atender las preocupaciones específicas de cada uno."Contornos que requieran efecto antiedad, pero estén congestionados, necesitarán formatos en suero menos ricos en nutrientes y con activos más drenantes o descongestivos, así como principios como los retinoides. Por otro lado, si queremos tratar signos de la edad muy avanzados en pieles que presentan, por el contrario, mucha sequedad, serán más necesarias fuentes de ácidos grasos que completen esa falta de nutrientes o lípidos", explica Sonia Ferreiro, cosmetóloga y biotecnóloga, del área técnica de Ambari Beauty.

Top 3 contornos de ojos

Por un lado, Smoothing & Brightening Under-Eye Cream de Perricone MD es una de esas cremas de contorno de ojos pensadas para pieles secas y con signos avanzados de la edad. Aporta nutrientes y acondiciona la piel de la zona al instante, suavizando la apariencia de las ojeras y las arrugas. Como aporte de nutrientes, destaca el conjunto de Omegas 3, 6 y 9, también conocidos como vitamina F para restaurar la flexibilidad y dar luminosidad. La fórmula se enriquece con Acil-Glutatión. compuesto por tres aminoácidos, el glutatión es el antioxidante principal del cuerpo humano y reduce visiblemente el aspecto de las arrugas profundas.

99€ en Perriconemd.es

Como contrapuesta, está r-Retinoate Eye Serum de Medik8, un suero ligero para tratar a nivel antiedad pieles más grasas, ideal también como contorno preventivo de los signos de la edad. Destaca por el retinyl retinoato, ocho veces más potente que el retinol tradicional y perfecto para incrementar la renovación celular, mejorar la síntesis de colágeno y suavizar la piel, reducir la pigmentación y las arruguitas. Hidrata en profundidad sin congestionar gracias a su contenido en ácido hialurónico de múltiple peso molecular y descongestiona al mejorar la circulación de la zona debido a la actividad de su contenido en cafeína.

129€ en Medik8.es

Omorovicza Reviving Eye Cream es una crema que revitaliza el área de la mirada en el acto. Reduce la inflamación, la hinchazón y la aparición de ojeras, sobre todo aquellas más congestionadas y oscuras. Proporciona además mucha hidratación sin resultar demasiado densa. Tiene un ligero aroma de pepino que refresca y alivia los ojos cansados.

109€ en purenichelab.com