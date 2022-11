United Way y la Cámara de Comercio de EEUU en España colaboran con comedores sociales en el Día de Acción de Gracias Comunicae

jueves, 24 de noviembre de 2022, 15:54 h (CET) Por cuarto año consecutivo empresas asociadas a la Cámara de Comercio de EE.UU. en España ayudarán en las tareas de servir la comida y de acompañar a las personas en situación vulnerable La Fundación United Way España, que forma parte de la red United Way Worldwide, opera en España desde 2016 en el diseño y gestión de proyectos con impacto social, y la Cámara de Comercio de EE.UU en España (AmChamSpain) con casi 300 empresas socias, entre ellas la mayoría de las multinacionales norteamericanas establecidas en España, impulsan por cuarto año consecutivo una actividad de voluntariado durante el Día de Acción de Gracias en comedores sociales de Madrid y Barcelona.

El Día de Acción de Gracias es una festividad que se celebra en Estados Unidos y Canadá, en la que las familias y todos los miembros de la comunidad se reúnen en torno a la mesa para compartir y agradecer.

Desde la Fundación United Way trabajan aunando el esfuerzo de empresas, voluntariado, ONGs e instituciones para luchar por mejorar la salud, educación y estabilidad financiera de las personas más vulnerables en cada comunidad. Busca un cambio sistémico y sostenible para cada individuo. Aunque en esta ocasión no es una acción social continuada en el tiempo, sí es una oportunidad para aunar esfuerzos y concienciar en la necesidad de ayudar a los más desfavorecidos de la comunidad.

En honor a la festividad y al espíritu de compartir mesa, AmChamSpain y United Way han organizado esta acción de voluntariado corporativo. Más de 50 personas de 10 instituciones diferentes, todas miembros de AmChamSpain, ayudarán en las tareas de servir y preparar la comida, así como acompañar a las personas que acuden a los comedores sociales de Madrid y Barcelona.

Algunas de las empresas que han querido sumarse a esta iniciativa, con la colaboración de sus empleados, son: Bové Montero y Asociados, AmChamSpain, Mastercard, The Global American University, CBRE, Rivero & Gustafson Abogados, Merck Sharp and Dohme, Heidrick & Struggles, AECOM y Moderna.

Las personas voluntarias acudirán a 10 comedores entre las dos ciudades para ayudar a las personas que, de manera habitual, gestionan esta labor tan necesaria y que tan poca visibilidad tiene.

Se prevé que en este especial "Día de Acción de Gracias" la labor del voluntariado facilite la atención de más de 2.000 personas y que sea el inicio de un gran trabajo de estas empresas y sus plantillas con las personas que más lo necesitan en España.

Para Marina Fuentes, CEO de la Fundación United Way, esta actividad es "una oportunidad para unirnos con nuestros socios de AmChamSpain en una actividad multitudinaria, que permite dar visibilidad a una realidad desconocida y que afecta cada vez a más familias. En los últimos dos años la demanda en los comedores sociales se ha duplicado y la ayuda de toda la sociedad es más necesaria que nunca. Es estupendo contar con la solidaridad de tantas personas y empresas".

En relación a esta iniciativa, Aida Casamitjana, Directora Ejecutiva de la Cámara de Comercio de EEUU en España comenta: "Estamos muy orgullosos de nuestra colaboración continua con la Fundación United Way y realmente encantados de poder colaborar con ellos en esa iniciativa. Es una actividad que siempre ha tenido muy buena acogida entre nuestras empresas socias, muchas de las cuales son líderes globales en Responsabilidad Social Corporativa. Además, para la Cámara, es también un placer participar en iniciativas que tienen un impacto social, formar parte de nuestra esencia. Nuestro Comité; de Responsabilidad Social Corporativa, tiene como uno de sus objetivos servir como altavoz para las iniciativas desarrolladas por sus miembros como plataforma para la generación de sinergias en el desarrollo de nuevos proyectos y comunicación con ONG’s y las fundaciones vinculadas, como es el caso de United Way".

