AIR8 Black Friday, 25% en todos sus purificadores de aire

jueves, 24 de noviembre de 2022, 10:19 h (CET)

Debido a la necesidad de proteger los ambientes frente a alergias estacionales, asma invernal, COVID, o simplemente ventilar sin necesidad de abrir ventanas, con la llegada del invierno se incrementó la demanda de los equipos para purificar el aire y eliminar microorganismos presentes en los hogares y negocios.

AIR8 TECH nació de esa necesidad como una empresa especializada en la venta de purificadores de aire de alta tecnología para combatir el virus del COVID y contaminación del aire en las escuelas, restaurantes, centros de hostelería y otros negocios. Hoy en día, han lanzado su tienda online donde ofrecen sus productos a hogares y es por eso que están de festejo con un superdescuento de 25% OFF con el código: newshop25 aplicable en todos sus purificadores para la llegada del Black Friday.

Descuentos en purificadores de aire para el Black Friday Durante la celebración del Black Friday, muchas empresas publican sus ofertas navideñas para que las personas puedan llevarse por tiempo limitado productos de alta calidad a precios accesibles. AIR8 TECH se ha sumado a este proyecto mediante el lanzamiento de código de descuento para comprar cualquiera de sus purificadores de aire. Se trata de una oferta exclusiva para antes de navidad que resulta ideal para quienes buscan proteger su propiedad del polvo, los virus y las bacterias presentes en el aire. Para los negocios, estos purificadores son indispensables en las fiestas navideñas, en las cuales aumenta la probabilidad de contraer afecciones respiratorias debido al exceso de turistas nacionales y extranjeros. En los hogares también resultan bastante útiles, ya que en Navidad es común recibir visitas y la infiltración de partículas nocivas que provienen del exterior. Por ello, es una gran oportunidad para comerciantes, empresarios y familias aprovechar las rebajas Black Friday de AIR8 TECH en todos sus purificadores, desde los sencillos para espacios pequeños hasta los más grandes de última gama. Aprovechables para utilizar en la cocina, living, habitaciones de los niños o incluso en el baño para eliminar humedad u olores.

Purificar el aire con eficacia con filtros avanzados Hoy en día, los purificadores de aire que solo eliminan el polvo ya no resultan tan eficaces para los hogares debido a la presencia de la contaminación medioambiental y virus. Por ello, AIR8 TECH ofrece a sus clientes purificadores que eliminan hasta el 99.97% de las toxinas que se encuentran en el aire como los virus, las bacterias, el polen, los alérgenos, el humo, el moho, el polvo, etc. De esta manera, cuando sus consumidores compran sus productos obtienen un equipo que les será de utilidad para mantener en buen estado la salud de sus familias, amigos y visitantes. Además, desde la pandemia estos purificadores han sido revisados por expertos en el área de la salud y la tecnología. Durante estas revisiones se ha comprobado su eficacia para evitar la aparición de alergias, asma y enfermedades respiratorias. En el Black Friday todos los purificadores de AIR8 TECH estarán disponibles para su compra con descuentos sin limitaciones.

Los purificadores en descuento de AIR8 TECH cuentan con filtros HEPA 13 y 14 de última generación en tecnología. Estos disponen de hasta 6 etapas de filtración para ofrecer mejores resultados de limpieza, incluyendo la eliminación permanente de virus y bacterias.



