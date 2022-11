Xceed obtiene una financiación de 2 millones de euros en su última ronda para digitalizar las experiencias de salir

Xceed, una de las empresas tecnológicas de mayor y más rápido crecimiento en la industria de las plataformas digitales SaaS para la gestión de eventos, recaudó 2 millones de euros de un grupo diverso de fondos e inversores europeos en octubre.

Lo que se suma al asombroso historial de rentabilidad y flujo de caja positivo de los últimos dos años e impulsará el crecimiento de la empresa y la expansión de nuevos mercados en toda la UE en 2023.

Todo esto ha podido ocurrir gracias a que Xceed es uno de los únicos en la industria, ya que engloba tanto un marketplace pionero para clientes finales, es decir, fiesteros, como una de las mejores ofertas de software para organizadores de eventos.

En definitiva, una solución original e innovadora que ha cautivado a los organizadores y clientes más exigentes de la industria. A su vez, promueve una gran inversión y un interés cada vez mayor por parte de las empresas de eventos de todo el mundo que buscan estar un paso por delante.

Xceed fue lanzado en Europa por Mattia Franco (quien fue seleccionado por Forbes Italia como uno de los 30 principales líderes del futuro menores de 30 años) y Luca Papaleo, quienes compartieron escritorio y pistas de baile mientras estudiaban un Máster en San Francisco, ya que a menudo tuvieron problemas para encontrar los eventos que les interesaban.

La idea de Xceed nació y finalmente creció en el Top 100 de Apple Apps, y entró en la lista de startups de más rápido crecimiento en España. La plataforma fue construida en colaboración con cuatro continentes. Está disponible en más de 15 países y 125 ciudades y proporciona software de última generación para los mejores clubes, bares y festivales del mundo.

El software permite a sus clientes digitalizar su presencia y ventas online, así como administrar su personal, marketing y operaciones. Esta tecnología no existía en el mercado, por lo que la llegada de Xceed obtuvo un gran apoyo por parte de promotores que nunca antes habían podido digitalizar por completo sus sistemas de gestión de entradas, puertas, mesas y listas de invitados utilizando una sola plataforma simple y efectiva.

Xceed elimina el dolor de descubrir y reservar eventos en vivo al venir del lado de la gente. Está creado por amantes de la música para amantes de la música, y aprovecha la tecnología de aprendizaje automático para darle vida a una inmejorable experiencia de descubrimiento de artistas y eventos. Esencialmente, Xceed ha creado un mercado para conectar a los asistentes y organizadores de eventos con la experiencia de usuario como el centro de todo. Y a pesar de los desafíos de la pandemia con el Covid-19, que tanto daño hizo la industria, Xceed no solo se ha recuperado, sino que incluso ha salido reforzado.

La primera ronda inicial de Xceed de 550.000 € de inversión vino de la mano de 360 ​​Capital Partners en abril de 2015.

En octubre de 2019, hubo una ronda de 2,3 millones de euros que atrajo a nuevos inversores y expertos de la industria como Guillaume Penot, presidente de Moët Hennessy. Esta última ronda aseguró la financiación de capital de riesgo para impulsar el crecimiento y la expansión de nuevos mercados en toda la UE con 2 millones de euros liderados por Trind Ventures y acompañados por Best Nights VC y SuperHero Capital con el apoyo de ángeles inversores como Alessandro Fracassi, CEO y fundador @Mutuionline, Fernando Herrera, CEO de @Nordcloud, Andreas Mihalovits, cofundador de @Global Super Angels Club y Lasse Laaksonen, director ejecutivo y fundador de @Boksi.

Mattia Franco, director ejecutivo y CEO de Xceed, dice: «Esta ronda de financiación impulsará nuestra inversión tecnológica en la automatización y personalización de los planes para salir a través del aprendizaje automático y la experiencia de usuario a la hora de descubrir eventos personalizables.Viene a bordo de algunos de los más fondos y personajes más destacables de la industria en la escena europea, que traen consigo los mejores conocimientos y habilidades de ejecución que podríamos pedir en nuestro viaje hacia el lanzamiento de nuevos mercados mientras consolidamos nuestro liderazgo en el sur de Europa”.

Hasta ahora, el contenido generado por los clientes (como guías de cada ciudad y páginas de artistas, eventos, entradas y otros productos) fluye hacia una plataforma de descubrimiento completamente transaccional que ha realizado más de 30 millones de reservas y actualmente llega a más de 10 millones de asistentes únicos al año en más de 15 mercados. Xceed ya trabaja con algunos de los festivales y clubes más punteros del mundo, desde el poderoso Pacha de Ibiza hasta Brunch in the Park y Neopop de Portugal, así como los italianos Just Cavalli, Phi Beach y muchos más.

Mattia continúa: «Lo único que nos enseñó la pandemia es el valor de una conexión humana real. En Xceed creemos que los millennials y la generación Z se sienten cada vez más atraídos por las experiencias sociales en lugar de abarrotar sus apartamentos con cosas materiales. Nuestro objetivo es permitir a todo el mundo salir y vivir las mejores experiencias sociales de sus vidas. Esas experiencias deben ser espontáneas, y Xceed permite a los clubbers interactuar, seguir a sus artistas favoritos y reservar eventos con un solo toque, para que puedan centrarse en divertirse, que es de lo que debería tratarse la vida.“

Esta última ronda de inversión garantiza que Xceed se mantendrá en el buen camino para hacerlo posible para personas alrededor de todo el mundo. El equipo tiene como objetivo revolucionar el futuro del sector de las experiencias, defendiendo un enfoque e innovación impulsados ​​por la tecnología.

»Creemos que la tecnología de Xceed transformará la forma en que consumimos el entretenimiento en vivo en el futuro”, dice Reima Linnanvirta, socia directora de Trind Ventures. “Xceed tiene un producto excelente que satisface las necesidades de los diferentes accionistas, y está respaldado por un equipo que ha demostrado gran determinación, fuerza y resistencia en la consolidación del negocio y el cumplimiento de su misión a largo plazo».

Para cualquier otra consulta, cotizaciones y comentarios, se puede contactar escribiendo a marketing@xceed.me