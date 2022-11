Entrevista a los fundadores de Isokisi, la marca de calcetines originales que combina moda y arte Emprendedores de Hoy

jueves, 24 de noviembre de 2022, 08:00 h (CET)

Los calcetines son una prenda generalmente sencilla, pequeña y en la que no se repara mucho. Sin embargo, este accesorio puede llegar a ser sumamente llamativo y aportar un estilo único al look de una persona cuando se cuenta con el diseño adecuado. Esta premisa es la que motiva el trabajo de Isokisi, una marca que aprovecha las grandes posibilidades del arte y el diseño para confeccionar divertidos calcetines originales con diseños únicos en el mercado. En esta entrevista, sus directivos comparten algunas de las perspectivas, ideas y vivencias que los han inspirado a llevar adelante esta interesante marca de calcetines.

¿Qué es Isokisi?

«Isokisi es un punto de encuentro de jóvenes artistas (y no tan jóvenes) grafiteros, ilustradores y artistas, donde interpretamos sus obras y las plasmamos en un elemento tan simpático como son los calcetines. En cierta manera nos reencontramos con este elemento y le damos más relevancia, dándole valor estético, dinámico y actual, y eso nos divierte.»

¿Cómo nació la idea?

«Bien, nació de uno de los episodios más tristes de nuestra sociedad, en la necesidad de reinventarnos cuando, en pleno confinamiento, veíamos que en muy poco tiempo se iban cancelando y reduciendo nuestros proyectos ya confirmados. Fue un ejercicio muy imaginativo, ya que no te cierras a ninguna posibilidad ni sector, aunque este fuera nuevo para nosotros.»

¿Cuál es el valor diferencial de vuestra marca?

«Partiendo de que hemos conseguido un producto de proximidad y de gran calidad, respetuoso con el medioambiente. También nos mueve nuestra preocupación por los asuntos sociales, aquellas discriminaciones e injusticias que nos rodean diariamente, no dejaremos de nombrarlas, incluso si podemos aportar alguna cosa para mejorarlas, lo haremos, como las últimas iniciativas que hemos puesto en marcha, solidarizarnos con los afectados por el volcán de la isla de La Palma con aportación económica, o el ‘calcetín solidario’ que hemos realizado con uno de nuestros artistas, para recaudar en La Marató de TV3 de este año. Son proyectos que deberían motivarnos a todos.»

¿Cómo se realiza el proceso con los artistas?

«Desde el primer momento, la idea entusiasmó a los artistas, eso nos facilitó mucho su colaboración. Conjuntamente, revisamos sus obras y apostamos por las que nos parecen que el resultado será más atractivo. Este proceso puede ser bien con un refresco en la mano o una videoconferencia si el artista está en otro hemisferio. Realizamos las pruebas y prototipos necesarios, hasta llegar al definitivo.»

¿Habrá nuevos artistas o nuevos productos próximamente?

«Claro, constantemente contactamos con nuevos artistas, que por cualquier medio nos llegan a Isokisi. Estos días estamos finalizando las nuevas colecciones que ya estarán disponibles en noviembre, lo estamos deseando.»

¿Qué hace a vuestros calcetines tan especiales?

«Para esto hay que entender cada obra que empleamos, saber de dónde vienen y en qué entorno están realizadas, por eso los diseños siempre van acompañados con su descripción y la bio del artista, así los mantenemos siempre en contexto, es cuando vemos que son más que un calcetín.»

Estos son los criterios que reflejan la inspiración detrás de Isokisi, un interesante emprendimiento que mezcla el diseño, las artes visuales y la industria textil. Como refleja esta entrevista, el arte es una práctica sumamente amplia, llena de ideas originales que buscan un lugar donde plasmarse y mostrarse al público. Los textiles, a su vez, pueden representar un importante lienzo para los artistas, que les permite difundir su trabajo y, al mismo tiempo, aportar un toque único y llamativo a la vestimenta, incluso en prendas tan pequeñas y sencillas como los calcetines, los cuales se vuelven un sinónimo de estilo y originalidad gracias al trabajo de Isokisi.



