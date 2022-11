El impacto del data y la IA en el Mundial da un giro a las estrategias deportivas dentro y fuera del terreno de juego Comunicae

jueves, 24 de noviembre de 2022, 13:13 h (CET) En el Mundial de Qatar estas tecnologías se están utilizando para analizar las listas de los seleccionadores, hacer previsiones y valorar el rendimiento de los jugadores durante el campeonato. Expertos de The Valley afirman que el uso del big data y la inteligencia artificial ha dado un giro a la competición gracias a que permite contabilizar cualquier acción del juego y tiene una influencia directa en diferentes aspectos del juego En un sector como el del deporte que tradicionalmente se ha movido más por aspectos subjetivos e incluso emocionales, la aplicación de tecnologías como el Big Data y la Inteligencia Artificial ha supuesto un giro radical al dotarlo de herramientas que permiten hacer un análisis objetivo que afecta a todos los agentes involucrados, ya que son capaces de medir el rendimiento objetivo de jugadores y equipos y a la vez, trazar modelos y previsiones que ayudan a la preparación física y al crecimiento de los deportistas, convirtiéndose, en poco tiempo, en un factor fundamental para analizar e implementar actividades y estrategias deportivas, tanto dentro como fuera del terreno de juego.

Como consecuencia, el Mundial que se está celebrando en Qatar supone un antes y un después en la historia de las copas del mundo, ya que el uso de estas herramientas está siendo clave a la hora de hacer predicciones gracias al machine learning, contar con valores objetivos para elegir a los jugadores que representan a cada país a partir del análisis de datos recogidos de forma masiva o aportar conocimiento al espectador de manera inmediata, objetiva y atractiva a través del uso de la inteligencia artificial.

Pedro Aragón, Product Manager en el Máster en Data Science & Big Data Analytics de The Valley afirma que "el data, la inteligencia artificial y el machine learning están llamadas a ser herramientas que cambiarán la manera de valorar deportistas y equipos y que son capaces de mejorar el nivel competitivo a nivel global dentro de cualquier disciplina. Esto significará un importante giro en el mundo del deporte y en el negocio que gira a su alrededor, aunque siempre habrá factores impredecibles que continuarán dando emoción a las competiciones".

El uso de la inteligencia artificial y el big data han supuesto un cambio significativo en muchos aspectos clave en el ámbito deportivo, preparación de los jugadores, el desarrollo de las competiciones, o incluso, el modelo de negocio.

Competiciones más justas gracias al uso de IA en la Sala VAR: La inteligencia artificial también se está utilizando para mejorar la toma de decisiones en todos los ámbitos, es por eso por lo que la competición también se está viendo beneficiada gracias a un sistema de IA que se ha implementado en la sala VAR para determinar milimétricamente si ha existido fuera de juego en una jugada. Este consiste en un algoritmo que recibe datos de 12 cámaras diferentes que captan los movimientos de cada jugador, permitiendo determinar si hay posición adelantada o no en menos de un segundo.

