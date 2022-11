Auditores/as de Ciberseguridad y Especialistas en Experiencia de Cliente, los profesionales esenciales mejor retribuidos de los sectores IT y Digital Comunicae

jueves, 24 de noviembre de 2022, 13:00 h (CET) Adecco analiza las remuneraciones de los sectores tecnológico y digital en España, centrándose en posiciones esenciales cuya banda salarial se sitúa por debajo de los 40.000 euros de media, así como su situación actual y previsiones de futuro Se acaba de presentar la segunda edición de la Guía Salarial Adecco del Mercado Laboral especializada por sectores, un completo análisis de las remuneraciones en España en el último año, centrándose en posiciones esenciales cuya banda salarial se sitúa por debajo de los 40.000 euros brutos anuales de media.

El análisis recoge datos de los perfiles más destacados de cada sector: su banda salarial, su distribución geográfica y las características de esa función, así como la formación necesaria para desempeñar esos roles[1].

La guía analiza también el impacto que tuvo y tiene aún la crisis sanitaria provocada por la COVID-19 en estos sectores, cómo ha sido su evolución tras la pandemia, y cuáles son las previsiones de futuro en cada una de estas áreas de actividad. En este caso, se presenta el análisis para los sectores IT y Digital, que conforman el Clúster TIC, dos de las ramas de actividad que más empleo generan y que más dificultades tienen a la hora de encontrar talento debido a que no existen suficientes profesionales formados en el sector como para cubrir todas las vacantes disponibles.

Situación actual del sector IT

Los perfiles tecnológicos siguen estando entre los más solicitados por las empresas del país. Empresas de todos los sectores necesitan acelerar su transformación digital para poder optimizar sus procesos, garantizar la seguridad de las estructuras digitales y facilitar el trabajo en remoto de sus empleados.

Según los datos recogidos por el Observatorio Nacional de Tecnología y Sociedad (ONTSI), el número de profesionales TIC en España ronda los 727.000, lo que equivale al 3,8% del total del empleo en el país, aunque es un punto inferior que la media de la Unión Europea. Tres de cada cinco ocupados en el sector tecnológico trabajan en empresas de programación, consultoría y otras actividades informáticas. Estas empresas son las que han tenido un mayor crecimiento de contrataciones desde que se inició la pandemia.

Durante el último año, las compañías han invertido principalmente en servicios de almacenamiento en la nube, en la mejora de la seguridad de sus sites y bases de datos y en nuevos sistemas de Inteligencia Artificial (IA). El creciente interés en estas áreas ha elevado los sueldos de algunas posiciones tecnológicas como Arquitecto/a Cloud, Auditor/a de Ciberseguridad, Especialista en Inteligencia Artificial y Desarrollador/a Full Stack, que se encuentran entre los perfiles mejor remunerados.

La Comisión Europea estima que en los próximos años serán necesarios en Europa hasta 168.000 expertos en Ciberseguridad y unos 341.000 especialistas en Big Data. En el país

tampoco hay suficientes profesionales formados para atender las demandas del mercado laboral. Solo el 17% de las compañías dispone de especialistas TIC entre su personal en plantilla. Por lo que buscan trabajadores con formación específica en los últimos avances tecnológicos, como científicos/as y analistas de datos, responsables de datos, técnicos/as en gestión de sistemas Cloud o especialistas en Inteligencia Artificial.

El desequilibrio que existe todavía entre la oferta y demanda de profesionales cualificados en estas áreas mantendrá al alza los sueldos en el sector, a pesar de la inestabilidad general. De esta manera, el sector IT continuará con la tendencia positiva que ha mantenido en los últimos cinco años. Entre las razones que explican esta situación está la lucha por el talento digital entre las empresas, y un crecimiento en el número de profesionales españoles que optan por trabajar en remoto para empresas extranjeras porque ofrecen salarios superiores.

Otro de los sesgos que se mantiene en el sector tecnológico es la diferencia que existe por comunidades autónomas, sobre todo en cuanto a la demanda de profesionales. Esto es debido a la gran concentración de empresas tecnológicas en la Comunidad de Madrid, Cataluña, Andalucía y la Comunidad Valenciana, principalmente.

Previsiones de futuro en el sector tecnológico

Si algo ha demostrado esta crisis es que es necesario acelerar el proceso de digitalización que afecta a todos los ámbitos de la economía. Por lo que se espera que la demanda de perfiles en este sector siga aumentando. Sus datos de crecimiento continuado durante el último lustro, y el porcentaje de contrataciones que ha alcanzado durante la pandemia, invitan a pensar que la necesidad de profesionales en el área de IT será cada vez mayor.

El impulso del Gobierno también será fundamental. La "Agenda Digital para España 2025" ha incluido dentro de sus objetivos la meta de incrementar en 20.000 profesionales el número de especialistas en áreas específicas como Inteligencia Artificial, Ciberseguridad y Análisis de Datos.

Por otro lado, la Comisión Europea quiere que el número de especialistas TIC crezca en la UE hasta alcanzar los 20 millones en 2030. Por lo que es de esperar que se mantenga una alta demanda de programadores/as y desarrolladores/as, y de perfiles relacionados con el Big Data y la seguridad informática. También se prevé que los salarios sigan creciendo mientras que la demanda supere la oferta. En ciertos perfiles de IT con nivel de inglés alto y participación en proyectos internacionales, los salarios se incrementarían en un porcentaje significativo en varias de las posiciones.

Sector Digital, excelente punto de partida y previsión de futuro

Los cambios que se han producido en los hábitos en los consumidores en los dos últimos años han impulsado el crecimiento del negocio digital. En el país, el sector que engloba a las actividades digitales y de E-commerce se mantiene imparable. La Asociación de la Industria Publicitaria española, IAB Spain, cita en su último informe que un 76% de la población internauta española ya usa Internet como canal principal de compra. Este crecimiento no se debe solamente a las restricciones por la pandemia, sino también al creciente interés que generan fechas promocionales clave como la campaña de Navidad, el Black Friday, Singles Day o Cyber Monday.

Según datos de la Comisión Nacional del Mercado y la Competencia, la facturación del sector E-commerce superó los 13.600 millones de euros en el segundo trimestre de 2021 en España, un 13,7% más que el año anterior. En ese periodo se registraron más de 279 millones de transacciones, un 14,5% por encima de las que se realizaron en el primer año de pandemia. Las webs de comercio electrónico en España se llevaron el 41,4% de los ingresos, y el 58,6% restante correspondió a compras hechas a webs de comercio electrónico en el exterior.

Los sectores de actividad con mayores ingresos en comercio electrónico han sido: grandes almacenes, restaurantes, juegos de azar y apuestas, prendas de vestir, actividades relacionadas con el transporte, ordenadores y programas informáticos, suscripción a canales de televisión, servicios de intermediación financiera e hipermercados, supermercados y tiendas de alimentación.

A pesar de este crecimiento continuado del negocio, y del número de puestos de trabajo que genera el E-commerce, todavía existe un importante desequilibrio entre la oferta y la demanda de perfiles técnicos en el mercado laboral. Esta escasez de profesionales ha hecho que los salarios para estos perfiles se hayan incrementado en torno a un 5% durante el último año, y previsiblemente se seguirán manteniendo al alza en este sector.

Las empresas del entorno digital demandan, sobre todo, más expertos en la recopilación y análisis de datos, performance y growth. También ha crecido la demanda de los/as Social CRM Manager y Técnicos/as de E-commerce para la construcción de estrategias rentables orientadas al crecimiento del negocio. Igualmente ha sucedido con Especialistas en Experiencia de Cliente, Inbound Marketing, SEO y SEM para fidelizar a los usuarios y conseguir más visitas a través de los diferentes canales y plataformas. Y, por supuesto, ha crecido la demanda de la figura del Community Manager para gestionar la estrategia de la marca y sus productos en las redes sociales.

Previsiones de futuro en el ámbito digital

Actualmente, tres cuartas partes de la población española compra online, y todo apunta a que esta tendencia se mantendrá una vez asentados estos nuevos hábitos de compra entre los consumidores. Por ello, se prevé que el comercio electrónico será uno de los sectores que lidere la creación de empleo en los próximos meses.

Por otro lado, muchos negocios locales que solo vendían en tiendas físicas y han tenido que reinventarse a marchas forzadas y construir su canal online para evitar el cierre, ahora tendrán que mejorar su e-commerce incorporando estrategias como el social selling (ventas a través de las redes sociales), el asesoramiento personalizado a través de herramientas interactivas, tecnología que permita pagos seguros, mejorando la experiencia de compra con búsquedas por voz, vídeos, recomendaciones... e incluso ampliando el negocio, exportando sus productos o servicios a otros países. Y para ello necesitarán profesionales que puedan implementar todas estas nuevas tecnologías.

Buena parte de su inversión en transformación digital se dedicará a la promoción, posicionamiento y usabilidad de las webs en las que ofrecen sus productos y servicios. Por lo que, cualquier empresa que esté en estos momentos en proceso de digitalización necesitará también de profesionales especializados para construir esa estrategia digital.

Los perfiles clave del sector IT

Adecco TIC presenta los perfiles clave (posiciones esenciales) del sector tecnológico, cuyas remuneraciones se encuentran por debajo de los 40.000 euros brutos anuales de media:

Auditor/a de Ciberseguridad

Este perfil es el mejor retribuido[2] de todos los analizados para el sector tecnológico, con un sueldo medio que se sitúa en torno a los 39.600 euros brutos anuales. En cambio, en aquellas ofertas donde se pide una experiencia superior a diez años para estos/as perfiles la retribución ofrecida puede rebasar los 44.000 euros de media.

Los/as profesionales que realizan las auditorías de ciberseguridad se encargan de la protección, control y medidas de seguridad que tienen los diferentes sistemas informáticos y plataformas online de las empresas. Todas las empresas que solicitan profesionales para llevar a cabo la auditoría de ciberseguridad de sus sistemas informáticos requieren que los candidatos hayan obtenido una titulación universitaria, sobre todo en Ingeniería Informática. Estas organizaciones buscan también perfiles que hayan realizado postgrados específicos en esta área.

Especialista en Inteligencia Artificial

La remuneración media que se ofrece para estos/as profesionales se acerca a los 38.900 euros brutos anuales. Pero a partir de los diez años de experiencia, el salario bruto anual medio puede alcanzar los 50.800 euros.

La Inteligencia Artificial (IA) es una de las ramas de la informática donde se aplica la lógica, las matemáticas y las ciencias cognitivas. Su objetivo es que las máquinas aprendan de manera autónoma determinados procesos a partir de grandes bases de datos. El entrenamiento de la IA se desarrolla a través de algoritmos matemáticos y alimentando el modelo con datos. El/la Especialista en Inteligencia Artificial se encarga, por tanto, de desarrollar y entrenar a estos sistemas de aprendizaje automático.

El 80% de las entidades que buscan estos perfiles requieren titulados universitarios en carreras STEM (Ciencia, Tecnología, Ingeniería y Matemáticas), con conocimientos específicos en estas áreas.

Desarrollador/a Full Stack

Estos/as profesionales son los perfiles más demandados dentro del sector IT, con el 2,2% de las ofertas tecnológicas. El salario medio ofrecido para ellos/as es de 38.600 euros brutos anuales. Si bien los años que el/la Desarrollador/a lleve trabajando en el sector determinan mucho la banda salarial para este perfil. Para aquellos profesionales que llevan trabajando más de diez años en el sector, su sueldo se suele situar en torno a los 42.500 euros anuales de media.

El/la Desarrollador/a Full Stack trabaja tanto en el front-end como en el back-end de una página web, software o aplicación. Es decir, tanto en la parte de cliente como en la del servidor. Su objetivo principal es conseguir que estas dos partes se comuniquen correctamente.

El 73% de las empresas que buscan candidatos/as para el perfil de Desarrollador/a Full Stack solicitan personas con titulación universitaria, siendo el grado de Ingeniería Informática el más demandado.

Ingeniero/a DevOps

El salario medio de este ingeniero/a es de 38.500 euros anuales. Dependiendo de los años de experiencia se determina la retribución a percibir pudiendo alcanzar más de 49.700 euros anuales de media para los/as profesionales de más experiencia.

DevOps es la combinación dos palabras: Development o Desarrollo y Operations u Operaciones. Los/as Ingenieros/as de DevOps son las personas que se encargan de tareas relacionadas con las configuraciones o instalaciones de aplicaciones, suministrando una infraestructura, incorporando procesos, herramientas y metodologías para cubrir todas las necesidades durante el periodo de vida de un desarrollo software: desde la programación y la implementación hasta el mantenimiento y la actualización.

Casi un 60% de las empresas que buscan estos candidatos/as requieren personas con formación universitaria en Ingeniería Informática. El resto de entidades buscan candidatos/as con Formación Profesional.

Desarrollador/a de Phyton

El salario medio estos/as profesionales en España es de 36.400 euros brutos al año. Cuando superan los diez años, el salario puede alcanzar los 42.000 euros brutos anuales.

Los/las Desarrolladores/as de Phyton son expertos/as en este lenguaje de programación que se utiliza para la creación de programas de escritorio, aplicaciones web, consolas, arduinos y también programas relacionados con el Big data y machine learning, entre otras muchas opciones.

Un 80% de las empresas que buscan candidatos/as para este perfil solicitan titulados universitarios, especialmente en Ingeniería Informática, Ingeniería en Sistemas Computacionales, Ingeniería de Redes, Ingeniería en Mecatrónica, Ingeniería en Robótica y afines.

Ingeniero/a de Ciberseguridad

La retribución media ofrecida para estos/as profesionales es de 35.500 euros brutos anuales. Si el profesional ofrece más de diez años de trabajo en el sector, el salario medio puede llegar a alcanzar los 39.000 euros anuales.

La labor de este ingeniero/a se centra en identificar cualquier amenaza en el sistema informático y en las plataformas online de una compañía. Diseña, implementa y monitoriza las medidas necesarias para evitar cualquier ataque informático. El 90% de las ofertas publicadas solicitan este perfil, requieren que el/la profesional haya cursado una titulación universitaria en Ingeniería Informática.

Técnico/a de Data Mining

La retribución media de estos/as profesionales alcanza los 33.900 euros anuales. Cuando supera los diez años, su retribución bruta puede superar los 45.500 euros anuales.

Se denomina Data Mining al proceso, automático o semiautomático, que ayuda a estudiar grandes bases de datos de información. Este/a profesional debe de tener claro sus cuatro tareas principales: determinar los objetivos del análisis, procesar los datos, definir el modelo de análisis y medir resultados.

El 90% de las compañías que requieren profesionales especialistas en Data Mining solicitan que los candidatos hayan cursado una Titulación Universitaria en Ingeniería Informática, Matemáticas o Estadística.

Administrador/a de BB.DD.

El salario medio que se ofrece para estos perfiles es de 31.100 euros brutos anuales. Pero este salario supera los 40.000 euros brutos anuales cuando se requieren más de diez años de experiencia.

Es la persona encargada de gestionar la herramienta donde se almacenan las bases de datos de la empresa. Es responsable de actualizar esa base de datos para que la información pueda ser consultada, garantizando su seguridad y accesibilidad en todo momento.

El 56% de las empresas que requieren cubrir los puestos de Administradores de BBDD, buscan titulados en ciclos formativos de Grado Superior y Grado Medio de Formación Profesional en la familia de Informática y Comunicaciones. Las empresas requieren también candidatos/as que tengan conocimiento en algunos de los lenguajes y bases más utilizados en estos momentos: GNU/Linux, Cloud Computing, MySQL, PostgreSQL, Unix, IBM Dbs Family, MongoDB, Oracle RAC, Microsoft SQL Server….

Técnico/a de Hardware/Software

La retribución media que se ofrece para este perfil se sitúa en 29.850 euros anuales. A partir de los diez años de experiencia puede llegar a retribuirse con 31.000 euros brutos anuales.

El Técnico/a de Hardware/Software se encarga del montaje y mantenimiento de los ordenadores y de la instalación de los sistemas operativos, programas y aplicaciones informáticas.

Un 53% de las ofertas que buscan a este tipo de profesionales requiere candidatos/as con Formación Profesional, en concreto ciclos formativos de Grado Medio y Grado Superior en la familia de Informática y Comunicaciones. Mientras que un 47% de las empresas requiere personal con titulación universitaria.

Los perfiles clave del sector Digital

Adecco TIC presenta también los perfiles clave (posiciones esenciales) del sector digital, cuyas remuneraciones se encuentran por debajo de los 40.000 euros brutos anuales de media, resaltando la figura más demandada actualmente y la mejor remunerada para esta franja salarial.

Especialista en Experiencia de Cliente

Este perfil es el mejor retribuido[3] de todos los analizados para el sector digital, con un sueldo medio que se sitúa en torno a los 37.550 euros brutos anuales. En cambio, en aquellas ofertas donde se pide una experiencia superior a diez años para estos/as perfiles la retribución ofrecida puede rebasar los 41.000 euros de media.

Su misión principal es incrementar la satisfacción de los usuarios/as de la empresa, asegurándose de que todas las interacciones entre el cliente y el producto/servicio cubren sus necesidades. Para ello, debe conocer al detalle el ciclo de vida de un usuario, tanto a nivel tradicional como digital, para así poder identificar al buyer persona (cliente ideal), y diseñar las mejores experiencias con el producto/servicio.

La totalidad de las empresas que requieren candidatos para este puesto reclutan profesionales con titulación universitaria. De ellas, 1 de cada 4 además busca profesionales que hayan realizado una formación específica de postgrado en esta actividad.

Social CRM Manager

Su retribución media se sitúa en 32.320 euros brutos anuales, pero si el candidato/a supera la década de actividad en este sector, el salario medio que se ofrece sube hasta más de 39.730 euros medios.

Los/as profesionales que ocupan posiciones de Social CRM (Customer Relationship Management) Manager se encargan de crear una buena relación con los clientes, poniendo en marcha las diferentes estrategias centradas en la interacción con el cliente, tanto online como offline.

El 68% de las empresas que requieren de este perfil solicitan a profesionales con titulación universitaria, sobre todo en Ingeniería Informática, y en algunos grados de la rama de Ciencias Sociales y Jurídicas como Comercio y Marketing, Comunicación, Imagen y Sonido.

Analista de Datos

Este perfil es el más demandado del sector digital, con el 3,2% de todas las ofertas publicadas. Su retribución media se sitúa en 31.200 euros brutos anuales. Además, los profesionales con más de diez años de experiencia superan los 39.770 euros de media.

Las funciones principales de estos profesionales se centran en extraer, procesar, interpretar y analizar los datos para poder generar informes a partir de los mismos. Busca patrones, según la agrupación de datos recogidos, para poder formular hipótesis y así mejorar o solucionar problemas que hayan podido surgir.

El 89% de las compañías que solicitan cubrir posiciones de Analista de Datos requieren titulados/as universitarios, especialmente en los grados de Matemáticas, Estadística, Física, Economía e incluso alguna Ingeniería.

Experto/a en SEO

Este perfil es el cuarto mejor retribuido de todos los analizados para el sector digital en esta franja salarial, con un sueldo medio que se sitúa en torno a los 30.365 euros brutos anuales. En cambio, en aquellas ofertas donde se pide una experiencia superior a diez años para estos/as perfiles la retribución ofrecida puede llegar a los 38.200 euros de media.

Los /as Expertos en SEO tienen como misión principal mejorar el posicionamiento de los contenidos de las webs de su compañía en los diferentes motores de búsqueda online.

Un 64% de las empresas que buscan incorporar a su plantilla este perfil requieren personas con Formación Profesional, sobre todo en la familia de Comercio y Marketing.

Trafficker

Su retribución media se sitúa en 29.500 euros anuales brutos. Pero la experiencia es muy importante en estos casos y los/as profesionales con una década o más de trayectoria pueden percibir más de 40.000 euros.

Un/a trafficker es el profesional que se encarga de planificar y gestionar las campañas publicitarias de una empresa en Internet, con el objetivo de optimizar la inversión en publicidad online, y de conseguir la mayor cantidad de tráfico web posible.

Para cubrir este perfil, la mayoría de compañías solicita que los candidatos hayan cursado estudios universitarios, en su mayoría relacionados con Administración y Dirección de Empresas, Publicidad, Marketing o Economía/Ciencias Económicas. También solicitan que cuenten con formación especializada en esta área.

Experto/a en SEM

El salario medio que recibe está en torno a los 29.200 euros anuales, pero cuando el/la profesional supera los diez años su salario asciende a más de 32.700 euros anuales.

El/la experto/a en SEM (en inglés Search Engine Marketing) genera estrategias para promover a las marcas a través de diversas plataformas de publicidad online de pago. Para ello, diseña, elabora y lleva a cabo las campañas de marketing para los diferentes motores de búsqueda.

1 de cada 3 ofertas publicadas requieren candidatos con titulación universitaria, preferentemente en los grados de Comercio y Marketing o Publicidad.

Técnico/a de E-commerce

Su salario está en torno a los 25.500 euros anuales de media. Cuando solicitan candidatos/as con más de diez años de trabajo en el sector, el sueldo que ofrecen suele superar los 28.800 euros anuales de media.

Es la persona que se encarga de analizar datos para implementar las estrategias necesarias con las que poder cumplir con los objetivos comerciales que se ha planteado la compañía en sus canales y plataformas de venta online. También es el encargado de vigilar la calidad del servicio de atención al cliente.

El 54% de las entidades que requieren candidatos para el perfil de Técnico/a de E-commerce solicitan titulados universitarios.

Diseñador/a Web

Perciben una retribución media de 24.400 euros. Su salario puede llegar a superar los 31.475 euros anuales cuando lleva más de diez años trabajando en esta posición.

Es el profesional que se encarga de crear y diseñar sitios web alojados en Internet. Entre sus tareas se encuentran: crear la estructura del sitio web según las premisas del cliente/jefe y generar el mapa de contenidos, dando un equilibrio entre el diseño, la usabilidad de la página.

El 59% de las empresas que buscan candidatos/as para este perfil solicitan a profesionales que hayan realizado ciclos formativos de grado medio o de grado superior en las familias de Diseño Gráfico, Informática y Comunicaciones.

Community Manager

Su retribución media se sitúa en 23.400 euros brutos anuales. Si los/as profesionales llevan trabajando más de cinco años en esta área, la retribución media que se percibe supera los 26.300 euros brutos anuales.

El/la Community Manager o también denominado Social Media Manager es el responsable de la gestión y el desarrollo de la comunidad online de una marca o empresa en el ámbito digital.

El 63% de las compañías que requiere profesionales para este perfil buscan candidatos/as titulados universitarios dentro de la rama de Ciencias Sociales y Jurídicas. Los grados universitarios mejor valorados son Publicidad y Relaciones Públicas, Comunicación, Imagen y Sonido y Comercio y Marketing.

Especialista en Inbound Marketing

El salario medio que recibe está en torno a los 18.650 euros brutos anuales. Cuando solicitan candidatos/as con más de diez años de trabajo en el sector, el sueldo que ofrecen suele superar los 21.000 euros anuales de media.

Este/a profesional se encarga de diseñar la estrategia de inbound marketing de las compañías. Su misión es captar nuevos clientes a través del medio digital y fidelizarlos. El proceso de atraer este público no es el habitual, ya que no está basado en elementos tradicionales como publicidad, llamadas telefónicas… es marketing de atracción.

El 94% de las empresas solicitan a profesionales con titulación universitaria, sobre todo en Ingeniería Informática, y en algunos grados de la rama de Ciencias Sociales y Jurídicas como Comercio y Marketing, también Psicología y Psicopedagogía, y en Publicidad.

Legálitas aclara si la empresa puede obligar a sus empleados a trabajar los festivos Deudafix, logra la eliminación de deudas por 181.346€ en Cantabria, con la Ley de la Segunda Oportunidad TIPSA ayudará a visibilizar a las personas con discapacidad con un millón de sobres solidarios El impacto del data y la IA en el Mundial da un giro a las estrategias deportivas dentro y fuera del terreno de juego Atos entrega el superordenador EuroHPC Leonardo, el cuarto más potente del mundo