Giti, proveedor exclusivo de neumáticos en el Campeonato Británico de Carreras de Camiones

Todos los camiones participantes fueron equipados con neumáticos Giti Race-Tuned v1 Giti está celebrando un año de éxitos como patrocinador oficial y proveedor exclusivo de neumáticos para el Campeonato Británico de Carreras de Camiones, BTRC. Gracias a la competición, Giti participó en un especial del conocido programa de la televisión británica Top Gear y Stuart Oliver obtuvo el tercer puesto dentro de la clasificación general liderando el Team Oliver, equipo patrocinado por Giti.

Por primera vez, todos los camiones que participaron en las pruebas fueron equipados con neumáticos de camión de Giti, más concretamente con los Giti Race-Tuned v1 en tamaño 315/70R22.5, y consiguieron comentarios abrumadoramente positivos de todos los equipos.

La temporada de carreras finalizó con Stuart Oliver, patrocinado por Giti, en el tercer lugar de la clasificación general, habiendo logrado un total de 19 podios durante los siete circuitos de cinco carreras cada uno, que formaron parte de la competición. Oliver ocupó el número uno del podio en cinco ocasiones, tres de ellas en un fin de semana memorable que tuvo lugar en Snetterton en septiembre. Con todas estas victorias Stuart Oliver acumuló 368 puntos en total, uno por detrás de David Jenkins que quedó en segundo lugar, y 67puntos por debajo del campeón integral, Ryan Smith.

La clasificación final de Oliver se hizo aún más impresionante después de un gran accidente en Donington en agosto que provocó que el camión chocara contra una pared de neumáticos a alta velocidad. Afortunadamente, todos salieron ilesos del accidente y, gracias a una importante reconstrucción, el equipo pudo estar nuevamente en la línea de salida solo tres semanas después.

Tres de las reuniones de 2022 coincidieron con eventos familiares muy populares: el Convoy Cymru, el Convoy on the Plain y el Convoy in the Park, que contaron con una gran variedad de camiones, exhibiciones de fabricantes y expositores y espectáculos de acrobacias, música en vivo y entretenimiento para niños.

Además, por su participación en el campeonato, Giti protagonizó en junio un especial del famoso programa de televisión Top Gear. Sus tres presentadores Chris Harris, Freddie Flintoff y Paddy McGuinness hicieron pruebas de conducción por el Reino Unido en las nuevas unidades de tracción de DAF, Mercedes y Scania. Condujeron hasta el circuito de carreras de Pembrey, donde Paddy McGuinness compitió en una carrera del BTRC con un vehículo patrocinado por Giti. El programa sigue siendo uno de los programas de entretenimiento insignia de la BBC que, según The Guardian, es visto por más de 350 millones de personas en más de 200 países.

Tony McHugh, director de ventas y marketing de TBR en el Reino Unido en Giti Tire, afirma: "Una de las claves de nuestra asociación con el BTRC es dar a conocer y promocionar la marca, por lo que, al mirar hacia atrás en un año que incluye a Top Gear, tres eventos de Convoy con una gran asistencia y varias carreras repletas, podemos decir que ha sido un gran éxito".

"Además, asumir el papel de proveedor exclusivo de neumáticos fue una decisión importante y los equipos la aceptaron una vez que experimentaron la calidad absoluta de los neumáticos Giti Race-Tuned v1. Esto ha dado lugar a más consultas sobre la cartera de camiones y autobuses, lo que es muy importante para nuestra inversión".

Sobre Giti Tire

Giti Tire es una de las mayores empresas de neumáticos del mundo en términos de volumen e ingresos. Con una cartera de marcas que incluye Giti, GT Radial y Runway, la empresa ofrece una gama completa de productos para Europa, incluidos turismos, SUV, furgonetas, camiones ligeros (PCR), camiones pesados y autobuses (TBR).

Giti Tire Group, con sede en Singapur, opera en la industria de los neumáticos desde hace más de 70 años y ahora sirve a los principales fabricantes de vehículos de equipo original, distribuidores, minoristas, consumidores, equipos de automovilismo y flotas de camiones y autobuses en más de 130 países en todo el mundo.

Las instalaciones europeas de investigación y desarrollo de última generación de Giti Tire están ubicadas en Hannover, Alemania, y en las renombradas instalaciones de MIRA en el Reino Unido. Ambas trabajan en conjunto con otros centros de investigación y desarrollo globales en China, Indonesia y Estados Unidos. La compañía tiene seis plantas de fabricación en tres países.

Giti Tire está fuertemente enfocada en la producción verde y en tareas de responsabilidad social, incluida la participación en actividades locales, la educación y los esfuerzos ambientales para crear una sociedad mejor.