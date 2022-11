Schaeffler Lifetime Solutions muestra sus innovaciones en mantenimiento en una gira por Europa Comunicae

jueves, 24 de noviembre de 2022, 12:43 h (CET) Schaeffler se embarca en una gira europea con su Lifetime Solutions Roadshow Truck. El show presenta las soluciones de lubricación, monitorización y montaje y desmontaje de Schaeffler. Las Schaeffler Lifetime Solutions garantizan a las plantas de producción un proceso productivo sin contratiempos y contribuyen sustancialmente al incremento del OEE Schaeffler se embarca en una gira por Europa en la que muestra sus Lifetime Solutions en un camión interactivo que la empresa ha creado especialmente para la ocasión. A través del innovador show en el que se sumerge el Lifetime Solutions truck, el cliente tiene la oportunidad de experimentar en vivo y en directo el día a día de un responsable de mantenimiento, los retos a los que se enfrenta y soluciones que le ayudarán a incrementar la eficiencia de su planta mediante soluciones de lubricación, monitorización, así como herramientas de montaje y desmontaje, que garantizan a las plantas de producción un proceso productivo sin contratiempos.

Después de haber hecho parada en algunos países europeos como Alemania y Finlandia, el show truck visitó varios puntos de la geografía española y portuguesa, para posteriormente seguir su ruta por Francia e Italia. En la península ibérica el camión ha estado unas 4 semanas y ha recorrido 10 ciudades distintas ofreciendo múltiples eventos. Sus partners, clientes y personal de mantenimiento, entre otros, han podido conocer qué soluciones ofrece Schaeffler para cumplir de forma sencilla y segura con el objetivo de cualquier planta de producción: funcionar sin problemas, de forma sostenible y eficiente y evitando paradas imprevistas que en muchas ocasiones derivan en elevados sobrecostes para la empresa.

El camión presenta tres estaciones (lubricación, monitorización y montaje y desmontaje) a través de las cuales, el personal experto de Schaeffler guía a los visitantes en una ruta que muestra lo que podría ser el día a día de cualquier empleado de mantenimiento en una fábrica. Las necesidades que surgen para el buen funcionamiento de los procesos de producción son cubiertas por el amplio portfolio de productos y servicios de Schaeffler en el que se combinan productos novedosos, con soluciones digitales de alto valor añadido relacionadas con la monitorización y lubricación de equipos.

En primer lugar, uno de los pasos más importantes en cualquier planta de producción es la lubricación de todos los puntos necesarios. Saber qué tipo de lubricante utilizar, cuál es la cantidad adecuada y la frecuencia con la que hay que lubricar, son especificaciones que muchas veces no están disponibles y que, sin embargo, son importantes para el buen funcionamiento de las máquinas. Para cubrir esta necesidad, Schaeffler presenta Grease App, una aplicación disponible para todo el mundo, que permite conocer información específica sobre la lubricación, introduciendo algunos datos sobre el rodamiento a engrasar.

Para la correcta supervisión de los numerosos puntos de lubricación también existe OPTIME C1, la última incorporación a la familia OPTIME de Schaeffler; una solución IoT para el reengrase de rodamientos utilizando lubricadores automáticos inteligentes. El nuevo sistema de Smart lubrication se integra en la aplicación OPTIME para evitar con fiabilidad la lubricación incorrecta debido al uso excesivo o deficiente de lubricante, a la obstrucción de los canales de lubricación del rodamiento, o a lubricadores vacíos. El sistema se comunica con el personal de mantenimiento a través de la aplicación OPTIME, o, si fuera necesario, de forma integrada a través de la propia aplicación del cliente, proporcionándole una vista general de todos los lubricadores que tengan un nivel crítico de llenado o problemas de suministro de lubricante. Esto les permite tomar las acciones necesarias en el momento adecuado, reduciendo tiempo y costes del reengrase manual.

El siguiente aspecto importante para garantizar una larga vida útil de las máquinas y sin sorpresas, es la supervisión continua del estado de estas. Aparte del aspecto de la lubricación, existen otros factores relevantes como desequilibrios, alineaciones defectuosas, entre muchos otros, que pueden afectar al rendimiento de las máquinas y provocar daños incluso paradas imprevistas en las plantas de producción y, por tanto, importantes pérdidas económicas para la empresa. Por eso, Schaeffler ha desarrollado una solución de monitorización rentable, fácil de instalar y fácil de usar: el sensor inalámbrico OPTIME Condition Monitoring, con sus variantes OPTIME 3, OPTIME 5 y OPTIME 5 Ex. Esta solución mide las vibraciones y la temperatura de las máquinas, recopilando los datos más relevantes de las mismas y poniéndolos a disposición del usuario a través de la aplicación OPTIME, que proporciona de forma totalmente automatizada información sobre la condición de las máquinas, siendo capaz de predecir con tiempo para actuar daños en una fase temprana y proponiendo una posible causa raíz que ayude a saber qué tipo de intervención es necesario realizar.

Además del ecosistema OPTIME, también existen soluciones adecuadas para garantizar una supervisión fiable de las máquinas con condiciones de carga complejas. El sistema multicanal ProLink CMS, por ejemplo, permite supervisar hasta 16 puntos de medición. O, si solo hay un punto de medición en la máquina, SmartCheck es la solución adecuada.

Por último y no menos importante, el montaje y desmontaje, como resultado de la correcta monitorización de las máquinas, que indica qué rodamientos están defectuosos y se tienen que sustituir. Para ello Schaeffler presenta una serie de herramientas como el dispositivo de calentamiento por inducción HEATER Smart, que permiten tener un mayor control sobre el proceso de calentamiento y reducir el consumo de energía, a la vez que aumenta la seguridad del trabajador y de la pieza con la que se trabaja. Además de las herramientas térmicas, Schaeffler también ofrece una amplia gama de herramientas mecánicas e hidráulicas para ayudar con el montaje y desmontaje de rodamientos, así como herramientas de alineación que completan la gama y garantizan un funcionamiento suave y duradero gracias a la alineación precisa de sus máquinas.

Todas estas soluciones de Schaeffler ofrecen a las empresas la tranquilidad de saber que pueden tener sus máquinas funcionando sin problemas, de forma fácil y rápida. Conociendo la grasa adecuada para la lubricación óptima de sus máquinas, supervisando el estado de todas ellas, llevando a cabo un mantenimiento específico y predictivo, o montando y desmontando los rodamientos de manera segura y sencilla. Con Schaeffler Lifetime Solutions todo funciona a la perfección a lo largo de toda la vida útil de las máquinas y ahora, con Lifetime Solutions Roadshow, todo ello está más a su alcance que nunca.

