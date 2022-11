Domus Residential Services amplía su equipo y alcanza el 80% de mujeres en plantilla Comunicae

jueves, 24 de noviembre de 2022, 11:02 h (CET) La compañía ha experimentado importantes fichajes recientemente, como el de Noelia Iturriaga, responsable en gestión y venta de atomizados y granular. Son ya más de 60 las personas que constituyen Domus Residential Services que, recientemente, también ha alcanzado el 80% de mujeres en plantilla y, con sede en Madrid, Andalucía, Comunidad Valenciana, y otras regiones españolas, la empresa prevé inaugurar su oficina en Bilbao en las próximas semanas Domus Residential Services, plataforma española de gestión integral orientada al mercado residencial desde el año 2013, ha experimentado recientemente la ampliación de su plantilla. Si en enero de este año el equipo estaba constituido por 21 profesionales en plantilla, hoy son más de 60, alcanzando el 80% de mujeres dentro de la compañía.

El fichaje de la experta en el sector inmobiliario, en concreto en el mercado del granular y atomizado residencial, Noelia Iturriaga, se suma a los otros profesionales en las distintas sedes que Domus RS alberga en diferentes puntos de la geografía española y Portugal. "Me encuentro ante un proyecto ilusionante, donde además de la formación de equipo a nivel nacional y su gestión, el número de activos bajo gestión es cuantioso e importante", señala la nueva responsable en gestión y venta de atomizados y granular de la compañía.

Este crecimiento del capital humano constituye una muestra más de su compromiso con la fuerza del talento y, en general, con el área de los Recursos Humanos.

Un equipo multidisciplinar, especializado y altamente cualificado, eje vertebral de Domus RS

Siempre motivados por el trabajo en equipo, por sumar en la experiencia y por el aprendizaje continuo, los profesionales de Domus RS están especializados en el sectorpromotor, la banca y la consultoría nacional, entre otras áreas. Además, entre sus filas hay expertos en promoción y comercialización de activos inmobiliarios, así como especialistas en marketing y en Recursos Humanos. El equipo ya cuenta con sede en prácticamente todos los puntos estratégicos de España y parte de Portugal (Lisboa y Algarve), y está a punto de inaugurar su primera oficina en Bilbao y valorando concienzudamente la apertura de su oficina en Italia.

La plantilla de Domus RS trabaja una amplia gama de servicios relacionados con la gestión de activos inmobiliarios, además de la comercialización de inmuebles de obra nueva. Su equipo, diverso y multidisciplinar, vela por la división de comercialización de activo bancario (o adjudicado diseminado o granular), gracias a una labor común que se desempeña diariamente desde su amplia red de oficinas.

Pero estas no son las únicas vías estratégicas con las que la compañía opera. Entre sus especialidades, está el servicio de Asset management o promotor delegado para fondos o inversores que no cuentan con estructura propia; ejemplo de ello son los proyectos que Domus RS desarrolla en el Algarve portugués.

Noelia Iturriaga, nueva responsable al frente de la gestión y venta de atomizados y granular

Fruto de sus últimas incorporaciones de talento, es el fichaje de Noelia Iturriaga, nueva responsable al frente del área de gestión y venta de atomizados y granular. Experta en Real Estate, en liderazgo y en comercialización, la profesional alberga más de 20 años de trayectoria en el sector. Noelia también tiene amplia experiencia y conocimiento del mercado, habiendo desempeñado varios roles de responsabilidad, tanto comerciales como técnicos.

De este modo, la profesional hoy encara una nueva etapa profesional en las filas de la plataforma de gestión integral orientada al mercado residencial. El fichaje de Noelia Iturriaga simboliza un paso más en la muestra de responsabilidad de la compañía con la igualdad de género. Se trata de una de las áreas más importantes para la plataforma, que materializa desde su área de Recursos Humanos en colaboración con la de Responsabilidad Social Corporativa.

