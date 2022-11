Llega el Black Friday a Modrego Hogar Comunicae

jueves, 24 de noviembre de 2022, 10:26 h (CET) Llega el Black Friday a Modrego Hogar: hasta un 60% de descuento en su catálogo Modrego Hogar celebra el inicio de la temporada de compras navideñas con ofertas especiales en más de 20.000 productos de ferretería, bricolaje, jardinería, hogar e iluminación.

Modrego Hogar, tienda especializada en la venta y distribución de productos de ferretería, bricolaje y hogar, se ha sumado a la ‘fiebre’ del Black Friday con rebajas de hasta el 60% por tiempo limitado en la mayor parte de su stock, juntamente con el envío gratuito disponible en miles de artículos y el acceso a vales de descuento en futuras compras.

Modrego Hogar vuelve a adelantarse a la temporada de compras navideñas con el lanzamiento de ofertas en más de 20.000 productos de su catálogo online, vigentes hasta el 30 de noviembre. "No te pierdas nuestros descuentos de Black Friday. Aprovecha y descubre las mejores ofertas con hasta un 60% en descuentos", ha anunciado en una publicación de su perfil de Facebook.

Estas ofertas de Black Friday, accesibles en la página web www.modregohogar.com desde el pasado 18 de noviembre, se suman a otros incentivos del ecommerce barcelonés, como los vales del 2% de descuento en segundas compras o la gratuidad en los portes de numerosos artículos.

La "avalancha" de descuentos de Modrego Hogar afecta a las principales líneas de productos de su catálogo online: desde las herramientas, accesorios y materiales de ferretería y bricolaje, hasta los artículos de jardinería, electricidad, domótica y electrodomésticos. Las rebajas coincidentes con el Black Friday también abaratan el precio final de climatizadores y calefactores, de los productos de baño y grifería, la fontanería y del menaje para la cocina y el hogar.

Modrego Hogar se beneficiará así de la creciente popularidad y calado del ‘viernes negro’ en la sociedad española, un ‘trampolín’ comercial surgido en Filadelfia (EEUU) y que debe su denominación a las colas y embotellamientos de tráfico que se producen el día después a la fiesta de Acción de Gracias.

El próximo 25 de noviembre, los españoles se contagiarán un año más del furor consumista que viene desatando el Black Friday, especialmente en medios digitales, pues se estima que 8 de cada 10 de los usuarios prefiere realizar sus compras en esta fecha señalada, y más de un 35% prevé gastar cifras superiores a los 200 euros.

En general, los internautas gastarán una media de 112 euros en rebajas y promociones online como las ofrecidas en Modrego hogar, según el estudio ‘ONTSI: Compras online en España’ del Observatorio Nacional de Tecnología y Sociedad. Presumiblemente, las empresas con presencia online se beneficiarán por partida doble de la ‘fiesta’ del ahorro de noviembre, capitalizando la facturación en internet y en tienda física.

Con estas ofertas de Black Friday, Modrego Hogar aporta un estímulo adicional a los más de 150.000 clientes que confían en su marca y eligen el catálogo de productos más completo del sector ferretero. Desde que abriera sus puertas en 1980, el equipo profesional de este ecommerce ha logrado mantener en stock las últimas novedades en herramientas y materiales de los principales fabricantes, convirtiéndose en un referente del mercado.

Acerca de Modrego Hogar

Modrego Hogar es una tienda online especializada en la venta y distribución de productos de ferretería, bricolaje, jardinería, fontanería, electricidad, iluminación y hogar. Opera desde 1980 y hoy acumula más de 50.000 referencias y 23.000 productos en stock.

