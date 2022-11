Las empresas valoran más el encaje personal en perfiles tecnológicos, según datos de Opground Comunicae

jueves, 24 de noviembre de 2022, 10:03 h (CET) El 35% de las empresas que están buscando perfiles tecnológicos valoran por encima de todo ciertas soft skills como la comunicación, habilidades para trabajar en equipo o la utilización de metodologías agile, un porcentaje que aumenta cuando buscan altos cargos. Estos datos han sido facilitados por Opground, el primer reclutador virtual que utiliza inteligencia artificial para conectar empresas y developers en menos de 5 minutos Según estos datos, dentro de las hard skills, las empresas buscan desarrolladores especializados en apps (un 21%), cloud (mayoritariamente en entorno AWS), Javascript y Python (20%), mientras que el 17% exigen que sus candidatos sean Ingenieros Informáticos.

Por otra parte, desde el punto de vista de los desarrolladores o developers, uno de los aspectos más valorados es la formación, es decir, buscan trabajar en empresas donde se invierta en este concepto y puedan seguir aumentando sus capacidades. Además, hay más interés en trabajar posiciones frontend y backend, y el lenguaje más solicitado es Javascript. Otros aspectos que valoran son el teletrabajo y el horario flexible.

Opground cuenta con un algoritmo que replica entrevistas virtuales para conectar empresas y developers. Según Eduard Teixidó, CEO de Opground, "en un proceso de selección, no solo es importante la experiencia profesional, sino que también entran en juego otras variables como las ambiciones o intereses de los candidatos". De esta manera, Opground cuenta con gran información sobre el mercado laboral en el sector tecnológico, creando un match que va mucho más allá de las keywords.

Eduard Teixidó asegura que es fundamental saber los aspectos que más valoran, tanto las empresas como los developers: "hay que conocer al mercado para poder alinearse con él y saber así los requisitos de las personas que pueden ser más interesantes para cada empresa y, por el lado del talento, conocer qué buscan las empresas para poder formarte o entrenar esas habilidades y conseguir ese match".

Sobre Opground

La compañía fue fundada en 2020 por Eduard Teixidó, Jordi Vall y Marcel Gozalbo, con el fin de eliminar los currículums y automatizar la fase inicial de los procesos de selección. Se trata del primer reclutador virtual, y funciona a través de inteligencia artificial. El objetivo es conectar cada vacante con los perfiles IT más adecuados de forma eficiente, en menos de 5 minutos y de la misma manera que lo hacen las personas, conociendo a las personas que hay detrás de cada CV a través de las primeras entrevistas. De este modo, la compañía consigue agilizar los procesos de selección en un 80%.

Los profesionales realizan una primera entrevista con Opi, un chatbot. Ahí entra en juego la tecnología, que es capaz de recoger más información de la que se consigue en las primeras entrevistas personales, creando la identidad virtual profesional de cada persona.

