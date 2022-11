Humanidades digitales desde Euskadi (I) Iulen Lizaso Lectores

jueves, 24 de noviembre de 2022, 08:33 h (CET) El titular del artículo lo entresaco de la mención distinguida que hacen los profesores Kepa Sarasola y Koldo Gracia en el suyo titulado: ”También en la investigación de la UEU, Elkar Ekin” publicado en GARA-NAIZ el día 20.

Se relaciona con lo tratado en sendas charlas promovidas por responsables de: “Burujabe Hernani”, los días 17 y 18 de noviembre en el centro Iturola; un centro habilitado por el ayuntamiento en 2021. Se desarrollan proyectos asesorados por socios empleados de ese organismo comunitario, y encuentros a favor de contrarestar los efectos supremacistas, exclusivistas, abrasivos y discriminatorios del neoliberalismo creciente, promoviendo la soberanía global. Los dos de noviembre, fueron sobre soberanía energética, humanización y democratización digital a través de internet con software libre y acceso al mismo en igualdad. Entre ambas, contaron sus experiencias siete ponentes con mucho recorrido en estas temáticas, principalmente en centros escolares de Euskalherría hasta Baiona.

Este verano se dio el encuentro Euskarabildua en el Museo San Telmo títulado: "La utopía existe. Tecnología independiente del pueblo y para el pueblo". Voces tan acreditadas en el ámbito docente e institucional europeo como la de Simona Levi reclamaron y denunciaron: “Debemos ser dueños de nuestros datos a través del software libre; saber qué hace la herramienta para poder dejarla sin perder nuestros datos y contenido. Ninguna de estas condiciones se cumple en los servicios públicos digitales. Y eso es un delito, literalmente”. "No cumplen una sola condición de digitalización democrática. Es un crimen".

Arnau Monterde director de Innovación Democrática del Ayuntamiento de Barcelona e impulsor del servidor público Xnet, señaló: “Este proyecto nace de familias preocupadas por lo que pueda pasar con los datos de sus hijos en un contexto grave que nos ha venido y es un campo en el que hay que pelear”, puntualizado por el alcalde de Hernani: "Todos estamos experimentando juntos y dando forma al papel, habiendo perdido los miedos".

Los ponentes de Iturola, destacaron las reticencias por parte del profesorado y dirección de centros, más dados a la inercia de continuar con lo conocido (Google y Windows) que a acoger o como mínimo abrirse a conocer lo nuevo, independiente, respetuoso con los datos personales, el derecho a la intimidad de los escolares y sin ánimo de lucro. La mayor parte de los sistemas autónomos, han sido exitosos, desde el punto de vista del costo, libertad, simplicidad, diversidad didáctica, lenguaje propio de los programas, menor consumo de energía y seguro que muchas más que yo no alcanzo a evaluarlas.

Los ayuntamientos son estamentos más cercanos, desinteresados y ajenos a complicidad con esas grandes corporaciones digitales antidemocráticas que unos gobiernos territoriales que en su afán centralista apuestan inequívocamente por ellos. Así, ería deseable que tuviesen más autonomía, para en complicidad con el profesorado, en éste como en otros campos del saber, dieran información y mayor cabida a este servicio para sus escolares.

Entregar exclusivas contractuales a grandes servidores, sin reparar en que los datos de nuestros menores pudieran ser mercantilizados al terminar como mínimo en grandes ordenadores al otro lado del Atlántico......... conlleva un costo económico y moral enorme.

El Gobierno Vasco renunciando a la soberanía digital, se aleja a pasos, tanto de su propia y tan publicitada reivindicación autonómica, como de la línea progresista que marca la tendencia europea, a cerrar el paso a esas grandes corporaciones en el ámbito docente; máxime cuando el Tribunal de Justicia de la UE, ha invalidado el acuerdo Privacy Shield de 2020, convenido por Bruselas y el gobierno de EEUU para traspaso de información.

En la "vanguardista" Euskadi, el Gobierno Vasco ni siquiera habla de crear una plataforma autónoma, a pesar de que profesionales muy autorizados en este tema denuncien: "Google utiliza los datos de los niños como materia prima para aumentar su valor". Es lo que dicen quienes se atreven a pronunciarse y denuncia Iratxe Esnaola. ingeniero informático y profesor de la Universidad de Deusto y de la Deusto Business School (DBS).



Considera escandaloso que el Gobierno Vasco “ignore y rechace propuestas a favor de la independencia digital y el software libre, y anuncie su apuesta pública por los servicios de Google, Windows y de similar linaje comercial”...un desprecio total a la soberanía nacional.

“Los derechos del niño son derechos humanos y forman parte de los principios fundacionales de la Unión Europea. Deben ser respetados en línea como fuera de línea”, reconoce la Observación general 25, sobre la Convención de las Naciones Unidas sobre los Derechos del Niño en relación con el entorno digital, adoptada por el Comité de las Naciones Unidas en 2021. Todos los Estados de la UE firmaron esta Convención de la ONU pero tanto el gobierno de España como el de Euskadi son los lacayos del buitre norteño.

En consideración a ello, Alemania prescindió de Microsoft y Google, explícitamente Office 365, G Suite, iCloud, etc, al prohibirlos en los centros escolares También Dinamarca y Países Bajos, siendo Holanda la más beligerante al considerar ilegal su uso. Hoy todos ellos ya desarrollan sus propios programas y software libres. Francia y otros, además, eliminan progresivamente el router en centros escolares, bibliotecas y centros de actividades extraescolares, para lo cual solo en 2010 destinó 174 millones de euros a reemplazar la red wiffi inalámbrica para pasar a ofrecer el mismo servicio de internet mediante cableado con fibra óptica. Es la forma de evitar riesgos por sobrexposición a ondas milimétricas no ionizantes, desde el Principio de Precaución ALARA, el Informe BioIniciative Report, AEMA-2007 y apartado 8.3 de la Resolución1815 de la Asamblea Parlamentaria EU del 27/5/2011.....¿qué mas necesita el GV, para ponernos al día? ¿qué más necesita la izquierda abertzale para abordar estas temáticas en el Parlamento vasco; para comprometer sin miedo a molestar a quienes se erigen en la vanguardia cuando están a la cola de la UE.......creyendo que ignorante es el otro?

El titular: “España a la cola de Europa en protección contra el wiffi” incluye sin ninguna duda a la CAPV. “Médicos y geobiólogos alertan del posible efecto de estas radiaciones en los niños y piden, como en Francia, «limitar las redes inalámbricas en las escuelas. No se trata de crear alarmismo, sino de seguir las recomendaciones europeas en esta materia, que son explícitas». «Aunque no hay una constatación científicade que tengan efectos graves en la salud, es importante que se respete el principio de precaución que las autoridades comunitarias dictaron en mayo de 2011 y que insta a adoptar todas las medidas razonables para reducir la exposición de la población en general yespecialmente de los niños a los campos electromagnéticos».

Declaraciones de Juan Carlos López experto en geobiología y radiaciones. Lleva años estudiando el impacto de los campos electromagnéticos (emitidos por las antenas de telefonía móvil y dispositivos de tecnología wifi y 5G) en la salud de la población. Como conocedor de la materia y tras analizar la situación en varios países, a López le «preocupa», «y mucho», según afirma, la «laxitud» que hay en España en cuanto a la protección contra estas radiaciones.

El investigador Alejandro Úbeda, jefe de sección del Servicio de Investigación-Biolectromagnética del Hospital Ramón y Cajal de Madrid, en su informe «Campos electromagnéticos y salud» encargado por el Ministerio de Sanidad, advierte del «retraso de España en materia de protección ciudadana ante exposiciones a campos electromagnéticos ambientales»e insta a las instituciones sanitarias a que «se dote al país de una legislación más completa en materia de radioprotección».

Tanto Úbeda como López comparten sus puntos de vista. A su vez, constatan un incremento de la preocupación social respecto a estas cuestiones y el desfase de los gobiernos pues «a diferencia de otros países como Suiza, Italia, Alemania o Francia, España aún mantiene los niveles de exposición mínima a estas radiaciones que dictaron las autoridades europeas en 1998».....hoy infinitamente más exigentes desde 2021.

Se le suman, exposiciones a tóxicos medioambientales por fumigaciones aéreas, aerosoles en suspensión y excesiva medicación. Un mix que nos vuelve más vulnerables y pudiera contribuir en el exceso de muertes “inexplicables” devenidas a infartos, a los llamados “turbocánceres”, Alzehimer precoz, bronquiolitis infantil, autismo y trastornos TDAH-CDC, y demás. Vectores coadyuvantes para quienes viven en entornos próximos a antenas de telefonía y-o 5G. Para quienes pasan horas rodeados de microondas no ionizantes, en el aula escolar, entre routers emisores de Wiffi activados en permanencia......sin necesidad.

Una versión sobre pérdida de salud en personas hipersensibles a las radiaciones y en las más vulnerables ante el despliegue desmedido de antenas y abuso de tecnología digital, que aunque no coincidente con la versión oficial y de la mayoría de las personas, se ciñe a literatura científica bien evaluada desde mitad del siglo pasado. Será por falta, bien de información en el mejor de los casos, o de sensibilidad y conciencia institucional a favor principalmente de mejorar el hábitat escolar y preservar la salud de nuestros menores en otros, pero los casos “inexplicables”, también en menores......... siguen creciendo.

En la charla de software libre en Iturola, pregunté sobre ello; lo tomaron como disonante, a pesar de que como bien explicita el punto 8.3.2 de la Resolución 1815-UE: “Dar preferencia a las conexiones a internet por cable y regular el uso de teléfonos móviles en instalaciones escolares” …de obligado cumplimiento de 0 a 3 años.

En contraposición a ello, el Consejero de Educación Sr. Bildarraitz se jacta de estar con el ratio más alto en equipación informática (1,5 equipos por alumno) y porcentual de 10 puntos por encima de la media UE y cuatro de la estatal superando a Alemania, Francia y Austria. Le pregunto ¿cual es el gasto por alumno comparado con esos países y la media de la UE, en cableado wifi escolar? Con los 100.000 nuevos ordenadores portátiles repartidos en la pública más los 60.000 en la concertada, ¿se puede operar con un servidor (por ejemplo Linux) diferente a Google o hay clausulas de exclusividad con esas corporaciones que contravienen los acuerdos de la UE en estas materias y el principio de Privacy by Desing en los que se basa el artículo 8 del Reglamento General (RGPD)?

Todo esto contraviene la normativa europea, es denunciable ante la UE y sancionable por Bruselas, para descrédito del Gobieno Vasco.....¿quien lo hará señores de EH-Bildu?

De esto se habló en Iturola. 160.000 ordenadores portátiles a una media de 230 euros por unidad, para batir el récord de 1,5 por alumno a costa del déficit en pedagogía y libertad digital, son muchos millones a cambio de la escasa cobertura de servicio plural y formativa para nuestros escolares. Si es cierto que solo permiten el acceso al solo servidor Google, da que pensar en lo motivado que pudiera sentirse quien los diseñó para que así sea. Esto contraviene la normativa EU sobre pluralidad y libertad digital, y toda norma de conducta cívico-democrática, por lo que animo a la oposición a preguntarlo en el Parlamento vasco.

Ficción democrática envuelta de propaganda institucional, sufrimos en exclusiva en la UE. La grosería política al ser tan permisivos con la dictadura energética, hace que toda esa mediocridad cívica que caracteriza a lo institucional por sus alianzas y afinidades alejadas del una búsqueda del bien general para sus contribuyentes.... hace que no den más de sí.

Se da, la también dictadura sanitaria como la digital en la vanguardista Euskadi, merced a una desactivada izquierda abertzale, atrincherada en el burladero del silencio político y la bulla escenificada en la calle y su a,b,y c reivindicativo. Dictadura informativa, merced a la censura en los bien subvencionados medios de comunicación vascos, que merced a su saber hacer manipulador, les cabe el “honor” de haber conseguido situarnos a la cabeza de Europa en control de la información, desidia formativa y la queja permanente. Eterna en la cola, en cultura de la reclamación y en el esfuerzo para explorar sobre la realidad última que nos escuece a cada cual ..... que no atrevo a calificarnos. Comentarios Escribe tu opinión NORMAS DE USO

