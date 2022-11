David, Goliat y la gobernanza global

Goliat era un gigante filisteo, fanfarrón y amenazador, solamente con verle causaba pánico, armado con una lanza y espada y cubierto con una coraza, que desafiaba a los israelitas. Un joven pastor, DAVID, "armado" con su zurrón en el cual había introducido unas piedras lisas y una onda, se enfrenta al gigante y le dice que le va a cortar la cabeza. ¿Cómo se atrevió David a enfrentarse con aquel gigante? apoyándose en el poder de Dios y confiando en el triunfo sin duda alguna. Algo semejante ocurre en el mundo actual ¿Cómo enfrentarse al poder que domina el mundo LA GOBERNANZA GLOBAL y que amenaza destruir el Cristianismo he impone sus leyes?





Pues como David, confiando plenamente en el poder de Dios, porque el corazón del hombre desea la vida no la muerte, la paz no la guerra, el amor no el odio, la luz no las tinieblas, la ilusión y la esperanza, no el desaliento fatalista. Todas estas cosas que desea el corazón del hombre, le han sido dadas por Dios que lo creó a su imagen y semejanza. Esta era del triunfo aparente de las tinieblas, está llegando a su fin. Se acerca una nueva época en la cual DIOS SERA EL TODO PARA TODOS.