¿Es importante preocuparse por el agua que se bebe del grifo?, por Aqua Family Plus Emprendedores de Hoy

miércoles, 23 de noviembre de 2022, 13:31 h (CET)

Aunque los gobiernos se comprometen a suministrar agua segura para el consumo humano, existen diversos factores que podrían perjudicar la salud de quienes la toman del grifo.

La empresa Aqua Family Plus se dedica a la venta de equipos para llevar a cabo el filtrado de agua, con el objetivo de contribuir que las personas reduzcan el consumo de agua en botellas de plástico. A través de su sistema de ósmosis, los usuarios pueden reducir sus niveles de contaminación, filtrar su propia agua y convertirse en personas autosuficientes.

¿Existen riesgos para la salud por beber agua del grifo? En varias ocasiones, la Asociación Española de Abastecimiento de Agua y Saneamiento (AEAS) ha señalado que las aguas suministradas en España son aptas para el consumo humano. Asimismo, el organismo menciona que cumplen con la normativa española y europea, con base en las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud (OMS).

Sin embargo, varios estudios han señalado que el agua de grifo contiene un alto índice de trihalometanos, como consecuencia de la reacción entre la materia orgánica del agua y el cloro añadido como desinfectante. En ese sentido, la exposición excesiva a este elemento podría incrementar las probabilidades de desarrollar cáncer de vejiga, como resultado de su ingesta, inhalación o absorción dérmica.

Por tal motivo, apostar por un sistema de ósmosis es una de las alternativas más recomendadas, debido a que permite ingerir un agua libre de cloro, metales pesados, sedimentos y residuos químicos. En consecuencia, las personas tienen la posibilidad de disfrutar del agua en su casa u oficina con la seguridad de no perjudicar su salud.

Cuáles son los beneficios del sistema de ósmosis directa de Aqua Family Plus El sistema de ósmosis de nueva generación Family Plus Direct provisto por Aqua Family Plus es considerado como la alternativa más efectiva del mercado porque permite tomar agua hidrogenada a diario. Esto permite llevar un estilo de vida saludable, puesto que la reducción de los niveles de oxidación presentes en el organismo mejora la calidad de vida.

Por otra parte, el sistema de ósmosis directa representa un ahorro económico para quienes deciden implementarlo en sus hogares, ya que las personas gastan mucho dinero al año en comprar agua embotellada. Asimismo, el mantenimiento del sistema de ósmosis es sencillo, por lo que es suficiente con intercambiar los filtros en menos de 15 segundos, además de que incluye un sistema patentado autoclean.

Desde el sitio web de Aqua Family Plus, los clientes pueden adquirir el sistema de ósmosis directa que mejor se ajuste a sus necesidades, así como también los filtros y membranas para su funcionamiento. De esa manera, cada vez más personas tienen la posibilidad de modificar su estilo de vida al mismo tiempo que cuidan la salud del planeta.



