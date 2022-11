Posicionamiento local a través de la gestión del perfil de empresa en Google, con THK Frog

Hoy en día, la visibilidad de los negocios es el punto clave no solo para el éxito de cualquier emprendimiento, sino también para su supervivencia. La frase de Bill Gates “si su negocio no está en internet, su negocio no existe” se ha convertido en una realidad. Actualmente, es el principal axioma del marketing.

Por esta razón es importante el posicionamiento local, es decir, escalar posiciones en la lista de resultados de Google y Google Maps a través de la gestión del perfil de empresa en Google. Los expertos de la agencia THK Frog explican que se trata de un trabajo interno y continuado del perfil de empresa de forma profesional, a través de todos los elementos de la ficha.

El posicionamiento local del perfil de empresa en Google THK Frog es una agencia de fotógrafos acreditados por Google Maps, que les permite comercializar y trabajar StreetView Inside, cuyos socios suman más de 30 años de experiencia. Como amantes de las nuevas tecnologías ofrecen a las empresas todo tipo de soluciones adaptadas a sus necesidades de visibilidad y crecimiento en internet. Para ellos el posicionamiento local es un aspecto fundamental para el marketing.

Explican que cuando se busca un negocio o servicio en Google, los primeros resultados no patrocinados que muestra el buscador serán los mejor posicionados gracias al trabajo de SEO y a las reseñas de los clientes de Google Maps. Esta agencia trabaja para que los negocios aparezcan en este radar como parte esencial del posicionamiento local. En otras palabras, cuando un usuario busca opciones, las primeras que aparecen son aquellas que están más cerca de su ubicación geográfica.

Advierten que es un trabajo que requiere mucha constancia, por lo que ellos inician con una entrevista en la que indagan sobre lo que ofrece el negocio. En ese contacto se determinan los puntos fuertes, las debilidades y lo que el propietario desea destacar en internet. Principalmente, cómo desea que los potenciales clientes lo encuentren en las búsquedas.

Más allá del posicionamiento SEO Una vez que la compañía ha desarrollado una estrategia de posicionamiento SEO, el equipo de THK Frog la puede reforzar con Street View para negocios. Esto se consigue mediante la adición de información a la ficha de Google a través de técnicas de posicionamiento. Esa información contendrá datos sobre los servicios y productos relacionados con el negocio.

También se hacen publicaciones periódicas y se impulsa la interacción con los clientes contestando sus reseñas. Afirman que para Google es muy importante la interacción cliente-negocio, debido a que eso demuestra que la firma se preocupa por su clientela. Según los profesionales de la agencia, todas estas tareas en conjunto proporcionan posicionamiento extra a la empresa.

Esto ocurre porque se le dan al buscador herramientas adicionales para ir al sitio del negocio que desarrolla la estrategia. En resumen, lo que dicen los expertos de THK Frog es que esta estrategia va más allá del posicionamiento orgánico SEO. Indican que esto se puede complementar con el rediseño del sitio web o la creación del mismo para que ofrezca herramientas que ayuden a redirigir hacia la ficha de negocio. A ello se añade el trabajo del community manager que estaría orientado a la fidelización de los clientes.