La importancia de contar con un software de gestión en las residencias de ancianos, los menús saludables de No Problem Cooking

Llevar una dieta balanceada se vuelve más difícil a medida que las personas avanzan en edad y comienzan a presentar intolerancias alimentarias o problemas de salud que se vinculan al tipo de alimentación que llevan a cabo.

Esta cuestión pone en foco la relevancia que tiene la alimentación en la tercera edad. Por ello, Orca Business Software ha desarrollado No Problem Cooking, un software de gestión que permite crear menús saludables y puede ser aplicado a residencias de ancianos, donde este tipo de soluciones son muy necesarias.

Un software de gestión para la buena alimentación Orca Business Software es una empresa de desarrollo de software que a lo largo de los últimos 20 años ha ofrecido servicios de alta calidad a empresas españolas, europeas y del extranjero, para que las nuevas tecnologías los ayuden a ahorrar en costes, aumentar ventas, mejorar la gestión de los negocios y llevar un control organizado de los mismos de manera sencilla.

Una de las líneas de Orca Business Software es No Problem Cooking, un programa de gestión diseñado especialmente para ser aplicado en alimentación, para empresas de restauración colectiva como lo son los comedores de colegios, residencias de ancianos y hospitales, cocinas centrales, comedores de empresas y servicios de cáterin. Este programa es una solución informática para la creación de menús saludables, pedido a proveedores, gestión de recetas, planificación y control de nutrientes de cada plato.

La importancia de llevar una dieta balanceada en la tercera edad La nutrición implica consumir los nutrientes necesarios para el organismo, los cuales dependerán de cada persona, ya que no todos tienen los mismos requerimientos. Por ello, es importante consumir la cantidad adecuada de proteínas, carbohidratos, grasas, vitaminas, minerales y agua. Una buena nutrición puede ayudar en la prevención de enfermedades y en las personas mayores puede repercutir de mayor manera en la salud general.

Debido a que muchas personas experimentan cambios en su dieta a causa de su salud o los medicamentos que consumen, que pueden modificar el apetito e incluso ser incompatibles con algunos alimentos, es importante llevar a cabo un control de la dieta en adultos de edad avanzada. Especialmente, cuando se encuentran en residencias de ancianos, donde las instituciones deben ocuparse de la dieta particular de muchas personas, teniendo en cuenta no solo sus preferencias, sino sus condiciones médicas. Para ello, es de suma utilidad un software como No Problem Cooking, que prepara los menús exactos para cada día, ajustándose a cada comensal.

Por estos motivos, teniendo en cuenta la importancia de los menús saludables en la tercera edad, No Problem Cooking, creado por Orca Business Software, es un excelente software de gestión para resolver la alimentación en residencias de ancianos.