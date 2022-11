Conocer a los clientes es primordial para ayudarles con cada producto o servicio, según FBR Emprendedores de Hoy

miércoles, 23 de noviembre de 2022, 12:08 h (CET)

Una de las estrategias infalibles que utilizan las empresas para conectar de una forma rápida y directa con la audiencia es el vídeomarketing.

Además, una de las características de esta herramienta es que permite despertar emociones en las personas, un factor que puede influir significativamente en la decisión de compra. Para poder realizar un material audiovisual de calidad, es necesario tener conocimientos o contar con una orientación. Para empaparse en la materia, una alternativa puede ser acudir al libro Grabar es para Siempre escrito por Fernando Beat del Río, fundador de la empresa de fotografía y video FBR.

Las empresas deben contar con el vídeo marketing En la actualidad, las empresas de cualquier sector se enfrentan a una competencia significativa. Para destacar en el mercado, es esencial contar con buenas estrategias. Las marcas que tienen presencia en Internet deben enfocarse en el contenido orgánico. A través de él se pueden dar a conocer, pero también pueden educar, entretener, etc. Para las publicaciones es una tendencia apelar al vídeo marketing, ya que diversos estudios han dejado claro que los internautas prefieren ver material audiovisual de los comercios o compañías que siguen.

Cada vez más, las plataformas sociales le dan protagonismo a los vídeos. Un ejemplo de ello es el caso de Instagram, donde los reels se han convertido en el centro de todo. Esto ha sido muy favorable para los comercios, dado que les ha permitido llegar a muchas personas.

Los vídeos pueden ser corporativos (donde se muestran los valores de la empresa), de publicidad, de portafolio. También pueden mostrar las utilidades de un producto o servicio, testimonios, tutoriales, concursos, resúmenes de eventos, entre muchísimas cosas más. El hecho es que, este recurso contribuye a la humanización de las marcas. Asimismo, ayuda a las empresas a acercarse mucho más al cliente y estar en contacto con él, dos factores claves para que no emigren a la competencia.

Por otra parte, cabe acotar que el material audiovisual, además de engagement, crea mayor recuerdo, consumo masivo y viralidad.

Aprender a hacer vídeo marketing El libro Grabar es para Siempre de Fernando Beat del Río puede resultar de gran ayuda para todos aquellos emprendedores que no tienen idea de cómo hacer vídeo marketing, pero que tienen toda la disposición de aprender. El autor aclara que el texto no es un manual de uso, sino que contiene una serie de “trucos y píldoras” para generar ideas geniales.

Adicionalmente, el libro contiene experiencias reales contadas en primera persona. Los interesados en adquirirlo pueden acceder a la página web de FBR donde se encuentra un enlace que redirecciona a Amazon.



