Ofertas de Black Friday en SPORT AND TREND

miércoles, 23 de noviembre de 2022, 12:04 h (CET)

El Black Friday se celebra, como ya es costumbre en España, el cuarto viernes de noviembre.

Esta jornada, que tiene su origen en Estados Unidos, es aprovechada por distintos locales físicos y digitales para ofrecer descuentos unas semanas antes de las fiestas navideñas. Si bien depende de la estrategia comercial de cada negocio, es común que las ofertas se publiquen con anterioridad y estén vigentes desde antes de esta fecha.

Este el caso de la tienda online de artículos deportivos SPORT AND TREND, que ya cuenta en su web con los anuncios de todos los productos que tienen rebajas. Esta empresa dispone de más de 10.000 referencias de algunas de las marcas más prestigiosas de este sector como Adidas, Nike, Dunlop o Wilson, entre otras.

Black Friday en SPORT AND TREND: descuentos en artículos deportivos de Adidas Los productos de esta marca creada en la década de 1920 en Alemania son de los más buscados por los consumidores a nivel global. Hoy en día, Adidas es considerada una empresa puntera en el sector deportivo y sus productos son requeridos tanto para practicar distintas actividades como para ser vestidos como artículos de moda.

SPORT AND TREND cuenta con una amplia variedad de artículos de fútbol, running, tenis y otros accesorios de esta marca en su catálogo para el próximo Black Friday. De esta manera, es posible conseguir pelotas, balones, calcetines, muñequeras, bandanas y viseras, entre otros productos. Además, esta tienda online cuenta con chanclas, gorras, zapatillas, mochilas y bolsas de Adidas en promoción.

¿Cómo buscar ofertas del Black Friday en SPORT AND TREND? Esta tienda cuenta con miles de artículos que se ofrecen con rebajas por lo que es imposible verlos todos en una sola pantalla. Por lo tanto, la mejor manera de encontrar ofertas es empleando la casilla de búsqueda. Al buscar cualquier producto, los primeros que aparecen automáticamente son los que están en oferta.

Por ejemplo, si alguien introduce el término zapatillas en esta casilla podrá ver rápidamente cuáles son las que tienen rebajas. A su vez, esta tienda online cuenta con distintos filtros para ajustar la búsqueda y facilitar la navegación por el catálogo.

Al realizar un pedido en esta tienda online, el cliente recibe una copia por correo electrónico para comprobar que todo esté en orden. Las entregas se producen en un plazo de entre 24 y 48 horas, dependiendo del horario en el que se haga la compra. Una vez que el pedido está preparado el cliente recibe, también por correo electrónico, el nombre de la agencia de transporte que efectuará la entrega y un código de seguimiento.

El Black Friday en SPORT AND TREND es una excelente oportunidad para encontrar una gran variedad de artículos deportivos, calzado y prendas a precios promocionales.



