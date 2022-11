Abordaje del covid persistente desde la medicina integrativa

La Organización Mundial de la Salud (OMS) define el covid persistente como la sintomatología que permanece en un paciente durante meses después de haber sido contagiado por el virus SARS-CoV-2.

Aunque hay síntomas comunes, las investigaciones siguen evolucionando, ya queno existe un patrón claro de las consecuencias médicas que pueden presentarse a futuro. Además, la mayor o menor gravedad de la sintomatología también varía de una persona a otra.

El covid persistente El covid persistente o long covid es el síndrome en el que una persona sufre esta enfermedad durante un período de tiempo más largo del que cabría esperar. Dicha etapa puede extenderse semanas o incluso meses y se presenta en el 10 % – 20 % pacientes previamente contagiados por SARS-CoV-2.

Puede aparecer en cualquier persona que haya sufrido la enfermedad independientemente de su sexo, edad o incluso la gravedad de la infección inicial.

Síntomas del covid persistente Los síntomas incluyen problemas respiratorios, fatiga, tos persistente, dolor de garganta y de cabeza, así como otra sintomatología que puede afectar a la calidad de vida del paciente. Se trata de una sintomatología que incluso puede aparecer tras una recuperación inicial del contagio.

Pueden producirse efectos multiorgánicos con posibilidad de afectar al corazón, pulmones, riñones, piel o incluso el cerebro. Estos pacientes pueden ser más propensos a desarrollar nuevos problemas de salud tales como la diabetes, problemas cardíacos o neurológicos en comparación con las personas que no han sufrido covid.

Algunas personas pueden también experimentar una alteración grave del gusto y el olfato o incluso perder este sentido durante semanas o incluso meses.

Diagnóstico del covid persistente Actualmente, no existe una prueba específica para su diagnóstico. Por lo general, las personas presentan una amplia variedad de síntomas de los que algunos de ellos pueden estar relacionados con otras enfermedades no relacionadas con el virus y de ahí que el diagnóstico no sea siempre fácil.

En consecuencia, para determinar la enfermedad, los especialistas médicos suelen analizar el historial clínico del paciente junto con un examen físico, un análisis de sangre y pruebas de imagen para confirmar el diagnóstico.

En cuanto al tratamiento del covid persistente, al afectar de forma distinta a cada persona, no existe una terapia específica. Se trata de una enfermedad que requiere una visión integrativa de la persona y un equipo multidisciplinar que la pueda gestionar adecuadamente.

Desde la Medicina Integrativa, se ofrece ese enfoque global y holístico para gestionar el tratamiento de la enfermedad. Este enfoque integrativo no solo contempla la sintomatología del paciente, sino que tiene en cuenta además su entorno ambiental, su estilo de vida, su salud mental, etc. de modo que la globalidad del entorno del paciente ayude al tratamiento adecuado para combatir su enfermedad.

El Centro de Medicina Integrativa Synergia MedicalCare dispone de un equipo multidisciplinar de especialistas que tratan el covid persistente con un análisis integrativo que sin duda permitirá tratar la enfermedad y mejorar la calidad de vida del paciente.