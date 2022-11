Las ventajas de los baños maría para hostelería, de la mano de Auxihostelería Emprendedores de Hoy

El baño maría se ha convertido en un procedimiento clave no solo en la pastelería, sino en todo tipo de cocina en general. El método consiste en calentar una sustancia líquida o sólida de forma uniforme y lentamente al sumergir el recipiente que la contiene en otro mayor con agua en estado de ebullición.

De esta manera, se evita el calor directo del fuego para que no se queme. La técnica se ha perfeccionado en el tiempo y, hoy por hoy, existen artefactos diseñados especialmente para llevar a cabo este proceso. En este camino, los baños maría para hostelería y cocinas profesionales se han convertido en una de las maquinarias que no pueden faltar. En España, Auxihostelería brinda una gran oferta y variedad de este artefacto.

Usos del baño maría y en qué consiste El baño maría industrial es esencial para cualquier cocina profesional, ya que sus usos son muy variados y amplios. No solo funciona como un método de cocción lenta, vital para fundir chocolate sin que se queme, sino que es ideal para elaboración de flanes y conservas, preparación de paté e incluso para descongelar. Además, cocinar a bajas temperaturas conserva mejor las propiedades de los alimentos, como la textura, el sabor o sus nutrientes.

Cuestiones a tener en cuenta al comprar un baño maría industrial Este tipo de maquinaria es eléctrica y, a pesar de que contiene resistencias que generan calor, su consumo de energía es bajo y su rendimiento alto. Al comprar un baño maría, hay que tener en cuenta, por un lado, las posibilidades que ofrece. Dado que 100 °C es la temperatura a la que hierve el agua y a partir de cuándo los nutrientes comienzan a perderse, el termostato de estas máquinas suele ubicarse en un rango entre los 30 y los 90 °C. Por otro lado, estos artefactos utilizan cubetas Gastronorm, cuyo tamaño varía dependiendo del modelo. Además, los baños marías pueden estar diseñados para sobremesa, lo cuales son pequeños y solo cuentan con una cubeta o bien hay modelos de pie, de mesa, de carro y hasta con ruedas para facilitar su movilidad, Auxihostelería cuenta a la venta con once modelos diferentes de baños marías, con precios que van de 150 a 2.100 euros

Con una trayectoria de más de 20 años en el sector, Auxihostelería ofrece múltiples implementos para las cocinas, consiguiendo así todas las maquinarias necesarias para realizar todo tipo de comida.



