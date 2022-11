Aquotic acude a la inauguración del MSC World Europa en Qatar Comunicae

miércoles, 23 de noviembre de 2022, 14:29 h (CET) La nueva Grand Cruise Terminal de Doha fue el escenario de la ceremonia de bautizo. El barco realizará cruceros por Emiratos Árabes y Mediterráneo en 2022-2023 Con un telón de fondo donde se dibujan grandes rascacielos, espectaculares inmuebles de lujo, aguas de color azul turquesa… y una nueva terminal de cruceros, Doha fue el escenario elegido el 13 de noviembre de 2022 para la impresionante fiesta de inauguración del MSC World Europa de MSC Cruceros.

Aquotic.com, como agencia especializada en cruceros, fue una de las exclusivas agencias de viajes españolas que acudió a un evento que dejó un impresionante recuerdo. Y, no sólo por el "nuevo" destino qatarí, sino por la gran fiesta de celebración: 4 días a bordo, pasillo al más puro estilo de Hollywood con photocall, fuegos artificiales, proyecciones de mapeo sobre el barco, espectáculo de drones nocturnos, cena de gala… y mucho más.

La Grand Cruise Terminal fue el lugar elegido para atracar el MSC World Europa. Un hito de la ingeniería naval de cruceros de 215.863 tn y con capacidad para más de 6.700 pasajeros que está transformando la imagen de las vacaciones en cruceros. Una nave que combina conceptos tan especiales como la gran World Galleria interior con la pantalla de led más grande del mundo, la chocolatería Jean Philippe, tiendas, bares, restaurantes de especialidades, el restaurante gratuito Pizza&Burger o el "bar secreto"; la novedosa World Promenade exterior con restaurantes como La Pescadería, cafetería Emporium y la zona lounge abierta al mar The Lanai donde cae el tobogán más alto del mundo en un crucero Venom Drop; a lo que se suma una de las características principales de la naviera italiana como es la zona privada MSC Yacht Club.

Desde el 11 al 15 de noviembre, Aquotic Cruceros tuvo una agenda llena de eventos para conocer las dimensiones de la nueva estrella italiana.

El 12 de noviembre se realizó una excursión guiada por las zonas de West Bay -frente al puerto- donde se encuentra la gran panorámica de los rascacielos de neón de la ciudad, Katara con sus playas privadas y la zona privada de lujo The Pearl y la Cultural Village, Dhow Harbour, el edificio administrativo de Amiri Diwan y el zoco antiguo de Waqif ahora modernizado.

El 13 de noviembre tuvo lugar toda la gala de bautizo del MSC World Europa donde acudieron representantes políticos de Qatar, toda la familia de MSC Cruceros con Pierfrancesco Vago como ejecutivo, y más de 2.000 invitados de todo el mundo donde hubo varios discursos relacionados con Qatar y sus mejoras en inversiones, Qatar Airways como patrocinador, la sostenibilidad como telón de fondo y música local e italiana de la mano de Matteo Bocelli.

El 14 de noviembre, Aquotic, junto a Rafael Moreno - Director Comercial de MSC Cruceros España - y otros 6 agentes de viajes, concedieron una visita exclusiva para conocer el interior de la nave a la zona de motores de GNL (Gas Natural Licuado) y de reciclaje para conocer más en detalle el funcionamiento de las mayores avances de cara a la sostenibilidad y reducción de emisiones y eficiencia energética.

Sin duda, se puede decir que el MSC World Europa ha sido un éxito desde su concepción, pero ya se deja sentir que va a ser uno de los grandes protagonistas de la temporada 2022-2023 en cuanto a ventas en su itinerario por Emiratos Árabes y Mediterráneo desde Barcelona.

Para conocer más detalles del crucero de MSC Cruceros: https://www.aquotic.com/es-es/cruceros-msc-world-europa-msc-cruceros.2.302

