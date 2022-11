Harman Kardon y Renault afianzan su colaboración en el nuevo modelo Austral para disfrutar todos los matices de un sonido bien calibrado Comunicae

miércoles, 23 de noviembre de 2022, 12:29 h (CET) El sistema de sonido premium Harman Kardon crea una experiencia musical única que transforma lo ordinario en algo más significativo HARMAN International, filial de Samsung Electronics Co., Ltd. centrada en las tecnologías conectadas para los mercados de la automoción, el consumo y la empresa, se alegra de anunciar la continuidad de su colaboración con Renault con el lanzamiento del nuevo Austral este otoño. El Renault Austral es un SUV compacto con un aspecto atrevido y atlético y un sistema de sonido premium Harman Kardon opcional en las líneas de acabado superiores. Harman Kardon combina altavoces de alto rendimiento con tecnologías de vanguardia y un diseño icónico para una experiencia de sonido premium en el vehículo.

Con más de 65 años de experiencia en el diseño acústico, la sintonización y el procesamiento de señales, Harman Kardon se dedica a ofrecer un sonido tan cautivador y absorbente que atrae los sentidos del usuario y lo centra en el ahora. El diseño intencionado y el sonido rico y de múltiples capas, en combinación con el estilo francés característico de Renault, crean momentos significativos y especiales durante la conducción.

"A partir de la asociación en 2021, Harman Kardon y Renault demostraron ser una combinación perfecta. Los ingenieros de acústica de Harman Kardon trabajaron en estrecha colaboración con el equipo de ingenieros de Renault para crear un sistema de sonido de última generación que se integra perfectamente en el ambiente único del vehículo. Además, la colaboración con Jean-Michel Jarre, artista e ingeniero de sonido francés, dio forma a la dirección final del diseño de sonido", dijo Greg Sikora, director Senior de Ingeniería de Sistemas Acústicos Globales de HARMAN.

Sonido puro, claro y detallado, tal y como lo imaginó el artista

El sistema de sonido premium Harman Kardon ofrece algo más que la simple reproducción de música: revela todos los matices de un sonido finamente ajustado. Lo más destacado del sistema es el altavoz coaxial de motor compartido patentado (medios y tweeter) en el centro del salpicadero que impresiona al oyente con un escenario sonoro estable y la mejor representación de la música y la palabra hablada. Los 12 altavoces de alto rendimiento, incluidos los woofers de doble bobina de voz de alta potencia con un subwoofer acoplado externo (ECS) para una reproducción de graves dinámica y de baja distorsión, y un amplificador con una potencia total de 485 vatios ofrecen una gama completa de frecuencias a cualquier volume.

Para descubrir el poder del audio de calidad, cada detalle del sistema de sonido premium de Harman Kardon se ajusta con precisión al interior del Austral. La tecnología Virtual Center procesa las señales de audio de cada altavoz para garantizar un escenario estéreo imparcial directamente delante de cada persona. Además, la compensación de la velocidad del vehículo cuenta con un algoritmo avanzado para mantener el nivel de reproducción de la música a cualquier velocidad del vehículo, ya sea para relajarse en la carretera hacia una escapada familiar o para disfrutar de un concierto en directo mientras se conduce por las montañas.

El algoritmo patentado de sonido envolvente QLS (QuantumLogic® Surround) proporciona a cada pasajero un escenario individual, una atmósfera y un sonido ambiental que ofrecen una experiencia verdaderamente envolvente. Los altavoces de rango medio envolvente integrados crean un complemento de gran valor para el disfrute del sonido natural para los pasajeros delanteros y traseros. Con un solo toque, los ocupantes pueden elegir entre cinco ambientes sonoros que se adaptan a sus preferencias individuales para la aventura auditiva en el interior.

Estudio: una reproducción precisa, clara y detallada, fiel a las intenciones del artista, pero emocionante y dinámica.

Concierto - un amplio escenario estéreo creado frente al oyente con una atmósfera envolvente como si estuviera en una sala de conciertos.

Lounge - ofrece un entorno íntimo con una atmósfera profundamente inspiradora para sentirse más cerca del artista y del escenario sonoro.

Inmersión - crea una sensación de estar rodeado de instrumentos y dentro de la música, dando al oyente una nueva dimensión del sonido.

Club - extensión pronunciada e intensa de los bajos con un sonido fuerte, amplio y de alto contraste. El diseño icónico refleja el estilo de diseño de Renault

Harman Kardon crea una integración perfecta de todos los altavoces, a juego con el excepcional ambiente del vehículo. Las rejillas de los altavoces de acero inoxidable con revestimiento negro mate y elementos de diseño resaltados son un elemento de diseño destacado en las puertas delanteras. La rejilla central con el logotipo visiblemente incrustado y la superficie 3D resaltada en el salpicadero completan el diseño perfectamente armonizado. La extraordinaria forma de la rejilla central es una magnífica expresión de la fabricación precisa y la calidad superior de Harman Kardon y Renault.

