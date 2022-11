Productos microbioma capilar para la caída del cabello que AYDOAGUA fabrica y distribuye Emprendedores de Hoy

A causa de que refleja el estado de ánimo en el peinado o la actitud en el estilo, conservar el cabello con toda la plasticidad que ofrece se convierte en un reto.

Un cabello saludable con volumen aporta juventud y energía.

Durante el día, se caen de manera natural ente 60 y 100 cabellos. Sin embargo, si la caída de cabello es visiblemente superior, se recomienda encontrar la causa y añadir productos respetuosos con el microbioma capilar para la caída del cabello.

Al proteger la piel de agentes externos en el cuidado e higiene personal, se cuida el equilibrio natural de un medio saludable.

La empresa AYDOAGUA fabrica y distribuye productos orgánicos veganos, elaborados por el Dr. Ayhan Doyuk a partir de agua superionizada de manantial, antioxidante e hidratante completa que, como medio universal, aporta energía por sus minerales y oligoelementos únicos.

El Kit cabello reparador aporta sus activos marinos de algas nutritivas, fortalece el brillo y volumen con efecto de limpieza suave y profunda de radicales libres o toxicidad del agua, contrastados con el regulador jojoba, el calmante pantenol, además de los regeneradores de folículos y los reforzantes aceites florales de primera prensa.

Unidos con sus ingredientes exclusivos para una piel calmada, el tratamiento para la caída del cabello AYDOAGUA cuenta con propiedades restauradoras, reduce el estrés oxidativo, minimiza la irritación capilar sensible, mejora la humectación, respeta el pH del cuero cabelludo que es el hábitat natural del microbioma capilar, favorece la barrera cutánea de la piel como su ecosistema para protegerla del exterior, y ayuda a frenar la caída del cabello al estimular que crezca de manera natural con salud.

Productos de cuidado capilar delicados para la caída del cabello de AYDOAGUA, respetuosos con el microbioma AYDOAGUA ayuda a mantener el cabello saludable y recuperar la cabellera en toda su vitalidad, mediante la adecuada elección en productos de cuidado capilar delicados para el equilibrio natural, que apoyan la barrera dérmica.

Kit cabello reparador del microbioma capilar para evitar la caída del pelo En el Kit cabello se encuentran los icónicos para un pelo sano, el champú reparador para cabello seco, el acondicionador mascarilla redensificante con o sin enjuague que evita el engrase, y el champú anticaspa para cabello graso.

Como guinda de la simbiosis capilar, se completa después del lavado y con el pelo húmedo con el spray (para reforzar el cabello lacio o liso y sin frizz) y gel (para cabello rizado u ondulado), ambos en el cuidado del Kit Botiquín AyDoAgua , destacado por sus propiedades regenerativas profundas, permitiendo reforzar la melanina y el colágeno, mientras que contribuyen a la bioestimulación física y energética. Todos ellos ayudan a evitar la debilidad capilar.

En sí, los productos AYDOAGUA se caracterizan por la sensación agradable y suave en el cabello que, sin perfume, tienen el aroma a limpio de los superalimentos cosméticos ricos en antioxidantes anionizados, convirtiéndolos en una opción efectiva al cuidar el medio sensible, estimulando la circulación sanguínea al extender el oxígeno e hidrógeno capilar interactuando con los principios bioactivos, como resultado aportan mayor energía en las células que intervienen en el aumento del pelo.

Además de la efectividad, los productos de AYDOAGUA han destacado en el mercado como una opción versátil y funcional, que por su formulación natural, los hacen aptos para todo tipo de piel, ayudando incluso a disminuir irritaciones y molestias en pieles sensibles, siendo adecuados para aplicarse en múltiples afecciones como la caída del cabello.

En resumen, además de mantener el equilibrio natural de los microorganismos de la piel del cuero cabelludo, apoyando la barrera dérmica con una limpieza delicada y en profundidad en el cuidado de fuera hacia adentro, también tienen otro valor añadido para el medioambiente, al mejorar y proteger los recursos hídricos y descontaminar el agua de la ducha, cuando se aplican los productos AYDOAGUA 100 % biodegradables e hidrosolubles.

En una ducha estándar que dura de 5 a 10 minutos, suponiendo un gasto de 100 a 200 litros de agua por ducha, siendo ideal aprovechar sus gamas de limpieza y cosmética o aseo personal para su aplicación resiliente y responsable con el agua.

AYDOAGUA que ofrece un beneficio circular como valor, al hacer sostenible la función del agua de consumo ciudadano.

La pérdida de cabello y los efectos de los productos de AYDOAGUA Los usuarios destacan el Kit Botiquín AyDoAgua , junto a los champús de cabello seco o graso y el acondicionador mascarilla no graso AYDOAGUA, que aplicados como tratamiento para la caída del cabello, notan el proceso de regeneración de manera progresiva.

Esto puede evidenciarse en un cambio de tono a más rubio (si ya existe la tendencia a esta tonalidad), al fortalecer el folículo piloso y al frenar el estrés oxidativo por la anionización de su agua, así como también en devolver el volumen o rizos en la cabellera, e incluso, es posible disimular o reducir las canas.

Además de ser aptos para todo tipo de piel, testados dermatológicos en todos sus productos veganos pueden ser aplicados por niños y mujeres embarazadas. Esto último, ha convertido al Kit Botiquín AyDoAgua en una de las opciones más eficaces para el cuidado y bienestar de toda la familia.

Esto se debe a que sus productos actúan para devolver al cabello su apariencia más natural. Lo cual, según los especialistas, comparten las causas posibles ante la pérdida de cabello.

Causas y soluciones de la caída de cabello La causa general de la calvicie prematura es el nivel de estrógeno desequilibrado, apareciendo la alopecia hormonal, donde se recomienda tomar acciones completas a la pérdida de cabello, manteniendo el nivel hormonal bajo control.

Algunas causas en el desequilibrio de la dihidrotestosterona (DHT) son, en las mujeres, la menopausia, los nervios o el embarazo. En el hombre, la alopecia hormonal, o la proliferación del sebo de la capa de lípidos del cuero cabelludo (del que se alimentan los hongos Malassezia), que en ambos casos suele originar calvicie en determinadas zonas.

Las soluciones recomendadas en los trastornos endocrinos consisten en cuidarse de dentro hacia afuera. También sirve ayudar a regular las hormonas con el Tratamiento del Pack Agua AyDo A.S.I de Medio Ciclo del Agua Superionizada de manantial, ya que alivia los sofocos en mujeres con menopausia y en hombres equilibra los índices tiroideos a niveles normales de TSH, T4 y T3, debido a que al tratar el sistema autoinmune se regulan las glándulas tiroideas.

La alopecia difusa es la caída de pelo visible en toda la cabeza, siendo su causa principal el estilo de vida carente de nutrientes, medicamentos, radiación, sueño, estrés o la elección dañina en el cuidado del cabello equivocado. En este caso, el pelo puede crecer de nuevo con los productos capilares delicados que ofrece AYDOAGUA y prestando atención a un mejor estilo de vida, para conseguir recuperar el cabello.

Las gamas cosméticas y salud de AyDoAgua refuerzan el ecosistema capilar del microbioma, fortalece los prebióticos y probióticos de la microbiota natural, ayudando al equilibrio saludable del sistema inmune.



