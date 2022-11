ELON apuesta por cargadores de coches eléctricos en el hogar Comunicae

miércoles, 23 de noviembre de 2022, 10:48 h (CET) ELON Energías Renovables, empresa líder en fotovoltaicas, focaliza su negocio en el futuro eléctrico y sustentable. La empresa vasca ha lanzado una serie de cargadores de coches eléctricos para la vivienda, que ofrecen garantía y máximo rendimiento El futuro eléctrico y renovable en España va aumentando poco a poco. Los datos de coches híbridos enchufables y de coches eléctricos ascienden a un 8.2%. Los vehículos no contaminantes van teniendo su espacio y muchas personas optan, cada vez más, por transportes que sean completamente respetables con el medioambiente.

Las ventajas de adquirir coches eléctricos son muchas; no se paga impuesto de matriculación, hay reducciones del impuesto de circulación, se paga un precio menor en los peajes y, en ciudades como Madrid, se puede acceder al centro sin restricciones y el estacionamiento es totalmente gratuito.

El Gobierno de España saca anualmente planes de ayuda para todos aquellos que quieran apostar por el nuevo tipo de vehículo. El Plan MOVES III ofrece ayudas a los posibles compradores de hasta 4.500 euros y se incrementa en 2.500 euros más, en caso de que se entregue un coche para achatarrar.

Debido a este cambio progresivo hacia un futuro verde, empresas líderes en fotovoltaicas como ELON Energías Renovables, prestan servicios y asesoramiento sobre instalaciones de paneles solares, aerotermia y cargadores de coches eléctricos.

Además, como parte con su compromiso ELON pone al servicio de todos los usuarios una calculadora de autoconsumo donde se puede recrear una instalación placas solares precio en unos minutos. En otra de sus secciones se pueden ver los últimos proyectos de instalaciones fotovoltaicas y si los propietarios de las viviendas han recibido subsidios o ayudas.

La nueva apuesta de la empresa vasca ha cogido la variante de los cargadores de coches eléctricos. Las cifras de puntos de recarga en España, según Electromaps, se posicionan en 10.404. Este número no resulta equitativo, ya que las grandes ciudades tienen una mayor tasa de estaciones de coches eléctricos, mientras que otras zonas más despobladas carecen de electro-estaciones.

Frente a esta problemática, ELON ha apostado por instalaciones de cargadores de coches eléctricos en el hogar. Esta gama de productos se pueden instalar en una vivienda unifamiliar o en un garaje de un edificio comunitario. En su página web también se puede encontrar un cargador portátil para llevar a todas partes.

