Lonja de Ayamonte aporta consejos de conservación de Marisco de Huelva Emprendedores de Hoy

miércoles, 23 de noviembre de 2022, 08:00 h (CET)

Los mariscos son alimentos muy valorados por sus propiedades nutricionales que son comparables a las del pescado magro.

Poseen un contenido variado y significativo de vitaminas, oligoelementos y sobre todo minerales como calcio, fósforo y magnesio. Sus proteínas tienen un alto valor biológico, como el de la carne o los huevos.

Sin embargo, expertos como los de la empresa Lonja de Ayamonte advierten que, para mantener todas esas características, hay que seguir ciertos consejos de conservación. Estos frutos del mar son productos muy delicados con los elementos del medioambiente, incluyendo la temperatura, la luz del sol y la humedad.

En qué consiste esta rigurosa cadena de frío Lonja de Ayamonte es una comercializadora de pescados, cefalópodos, mariscos de Huelva y moluscos que distribuye productos frescos en todo el territorio español. Se definen a sí mismos como pescadores y amantes del mar que desarrollan una pesca sostenible y respetuosa del ecosistema marino. Además, se caracteriza por vender directamente al consumidor.

Como conocedores de los productos del mar dicen que uno de los aspectos más importante de su gestión es la frescura. En ese sentido, como Lonja de Ayamonte han estructurado un proceso de captura y comercialización completamente directo. Esto quiere decir que no existen intermediarios entre los pescadores y el consumidor final.

Han desarrollado una cuidadosa cadena de frío que comienza cuando el producto es extraído del mar y continua hasta que llega al consumidor final. Se utiliza una logística de transporte urgente que, además, consta de un embalaje térmico especial que garantiza la temperatura adecuada para mantener la frescura.

Consejos de conservación para los mariscos de Huelva Una vez que el marisco está en casa es necesario tomar previsiones. Los pescadores de Lonja de Ayamonte advierten que los mariscos son alimentos delicados y se dañan con suma facilidad. Como primera medida es pertinente conservarlos refrigerados con una temperatura media que oscile entre los 0 y los 4 grados.

Si se usa la nevera es importante que la parte donde se coloquen no sea la más cercana a la puerta. Si no se van a preparar en un máximo de 2 días, lo mejor es guardarlos en el congelador, aunque esto último tampoco es recomendable. Con Lonja de Ayamonte se puede escoger el día de entrega para asegurar la máxima frescura.

Aseguran que los mariscos solo se pueden congelar si al momento de guardarlos están totalmente frescos. Sin embargo, la recomendación general es adquirirlos en el momento más cercano posible a su consumo. Por esta razón, en Lonja de Ayamonte la pesca, selección y entrega de los mariscos se hacen el mismo día del envío.



Comentarios Escribe tu opinión NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos.