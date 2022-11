La relevancia de la mejora acústica en pabellones y espacios deportivos Emprendedores de Hoy

miércoles, 23 de noviembre de 2022

Los pabellones donde se practican deportes son espacios en los que se genera un alto nivel de ruido. A la hora de comunicarse, tanto el público como los deportistas suelen tener dificultades de inteligibilidad y fuerzan más la voz o gritan para escucharse adecuadamente.

El problema se vuelve mucho mayor cuando se trata de juegos en equipo, donde la comunicación clara y eficiente es aún más importante.

Optimización acústica en espacios deportivos La eliminación del ruido dentro de espacios deportivos no solo es capaz de hacer que el lugar sea mucho más confortable, sino que además ofrece otros beneficios directamente relacionados con el rendimiento de los deportistas. Por ejemplo, el buen ambiente acústico ha demostrado ser capaz de reducir hasta en un 10 % la tensión arterial no solo de los deportistas, sino también de los monitores. Además, facilitan en gran medida la comunicación dentro del campo, favoreciendo el mejor desempeño y entendimiento entre los jugadores del equipo.

Especialistas en eliminar el ruido de pabellones y espacios deportivos La empresa Absotec, especialistas en acondicionamiento acústico, ofrece soluciones a medida para este tipo de espacios, que garantizan el máximo confort y absorción acústica. Es una compañía especialista en soluciones acústicas, cuyo trabajo es encargarse de eliminar todo tipo de ruido y reverberación en el interior de cualquier espacio, incluyendo pabellones y espacios deportivos. Para ello, su equipo de técnicos profesionales con amplia experiencia, se encarga de realizar un servicio 360º, que consiste en el análisis in situ del lugar para así identificar el problema específico del espacio en concreto. Una vez realizado el estudio, los especialistas proceden a ofrecer una propuesta técnica con el diseño de las soluciones acústicas más adecuadas. Tanto el diseño como la fabricación de los paneles acústicos los realizan los profesionales de Absotec en unas pocas semanas. Finalmente, la instalación se hace en solo unas horas. Además, hay que destacar que las soluciones acústicas y los diseños que realiza la empresa para sus clientes, no solo están orientados a eliminar el ruido del lugar, en este caso de un espacio deportivo o pabellón, sino también ofrecen un alto componente estético.



