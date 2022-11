Vervictech y la limpieza de agua de piscinas Emprendedores de Hoy

Las infecciones más comunes durante el verano son: la otitis, los hongos y la conjuntivitis.

Gran parte de los casos ocurren después de realizar actividades acuáticas, ya que en estos lugares es usual que el agua se contamine debido al exceso de personas o a la falta de mantenimiento. En este sentido, los grupos más propensos a contraer enfermedades en las piscinas son los niños, adultos con tratamiento médico o bajas defensas y embarazadas.

Para evitar la propagación de infecciones, expertos como Vervictech recomiendan llevar a cabo una limpieza de agua de piscinas frecuente con productos no abrasivos. Por esta razón, la empresa ofrece una línea de artículos de purificación que no causan daños en la piel, ojos o cabello de los bañistas.

La importancia de mantener limpias las piscinas El agua es un medio en el que las bacterias, hongos y demás microorganismos, como el detritus, la ameba comecerebros o la legionella, se reproducen con facilidad. Estos pueden generar enfermedades e infecciones de distintos niveles, representando un riesgo de salud pública.

Para resolver este problema, es importante que el agua de las piscinas sea tratada con regularidad. Al estar estancada en un solo sitio y recibir un gran número de bañistas, las probabilidades de que dichos microorganismos aumenten es grande. Según la Organización Mundial de la Salud, la principal fuente de estos patógenos proviene de las heces, tanto humanas como de animales. En segundo lugar, la contaminación resulta de las mucosas, ya sean saliva, piel u otras secreciones.

Una piscina contaminada puede generar hasta 90 millones de enfermedades dermatológicas, respiratorias e incluso, gastrointestinales. La otitis y el pie de atleta son las afecciones más típicas en piscinas con mala higiene.

Además del tema de salud, después de un tiempo, el agua infectada comienza a lucir verde y se vuelve babosa, lo cual empeora la situación.

Productos ideales para realizar la limpieza de agua de piscinas La limpieza del agua de las piscinas requiere productos especiales, ya que no basta con quitar las hojas o basura visibles en la superficie, también es necesario eliminar partículas y líquidos contaminantes. Aunque el cloro es lo más usado, se trata de un químico abrasivo para el ser humano que solo se encarga de desinfectar. Un error común con el cloro es utilizar más cantidad de la recomendada. Por esto, genera irritación en la piel y ojos de las personas, además de dañar su cabello.

Para complementar la limpieza es importante usar productos que contienen enzimas especiales. Estas ayudan a eliminar sudor, piel muerta, saliva, mucosa, orina, heces y mucho más. Gracias a este tipo de sustancias se puede mantener la transparencia del agua por más tiempo. La marca Vervictech cuenta con unos productos llamados Piszyme y Piszyme Cleaner, el primero facilita mantener el agua de las piscinas higienizada, libre de bacterias y el segundo a mantener limpias las instalaciones como duchas, vestuarios y zonas de paso, evitando que lleguen al agua más microorganismos infecciosos. Además, mejora la sensación, textura, sabor y olor del agua. Esta línea es vegana e importada de Estados Unidos y su composición permite cuidar la salud de los bañistas, mejorando su entorno y sensaciones sin tener un impacto ambiental.



