‘El método Nexitum’, la guía del personal shopper inmobiliario

miércoles, 23 de noviembre de 2022, 08:00 h (CET)

Una de las decisiones más trascendentales y emocionantes en la vida de muchas personas y que no debe ser tomada a la ligera es comprar un inmueble.

Una mala decisión a la hora de adquirir una propiedad puede repercutir con gran fuerza a nivel económico, pero también en la tranquilidad y seguridad de los clientes. Por ello, es importante tener un conocimiento esencial de cómo opera el mercado inmobiliario y de cómo hacer frente a las ofertas presentadas. El método Nexitum ofrece respuestas precisas y acertadas sobre el tema y presenta las soluciones del personal shopper inmobiliario en este contexto.

El método Nexitum: un libro para guiar en la compra de inmuebles Para muchos, comprar una propiedad es algo que les genera incertidumbre, miedo e inseguridad. Esto se debe al desconocimiento que existe sobre el funcionamiento del sector inmobiliario y de cómo una persona común puede realizar una compra segura en total confianza. El método Nexitum nace como una guía para orientar en este amplio mundo inmobiliario. Este libro muestra una serie de técnicas que ayudan a establecer y hacer realidad los sueños relacionados con comprar una casa, piso o local de la forma adecuada. Por otro lado, explica la figura de uno de los profesionales clave en el éxito de este proceso: el personal shopper inmobiliario. El libro explica la función de este profesional de revisar el mercado inmobiliario, obtener información de todas las ofertas existentes que se ajusten a las demandas del cliente y escoger las que sean más rentables para este, buscando siempre el mayor beneficio. El aspecto más destacado del libro es que presenta todo el contenido en un lenguaje de fácil comprensión, sin utilizar tecnicismos, con el fin de que cualquier lector pueda comprender la información.

Tras El método Nexitum Este libro publicado en el 2018 fue escrito Helena Gallardo y Jordi Clotet, expertos del sector inmobiliario en España. Ambos son CEO de la compañía Nexitum, una exitosa asesoría inmobiliaria especializada en la compra de viviendas. Esta empresa está compuesta por un equipo de excelentes personal shoppers inmobiliarios que trabajan de forma apasionada para encontrar la propiedad de los sueños de sus clientes en un proceso rápido y óptimo.

Los servicios de Nexitum no están disponibles solo para clientes particulares, sino que trabajan de la mano con inversores residentes y no residentes que buscan rentabilidad a corto o largo plazo en la compra de propiedades. En esta empresa trabajan con una metodología única en el mercado inmobiliario de Barcelona, lo cual ha sido la fuente de inspiración para este valioso manual.

