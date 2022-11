Sacar el máximo partido al uso del blockchain para las estrategias empresariales de la mano de The Cyprinus Emprendedores de Hoy

martes, 22 de noviembre de 2022, 17:46 h (CET)

Conocer cuál es el comportamiento de los consumidores permite a las empresas obtener una ventaja para ser más atractivas ante estos.

Hoy en día, existen distintas tecnologías, como el big data y la inteligencia artificial, que sirven para recoger y procesar datos para después elaborar estrategias de acuerdo a esa información.

En este contexto, The Cyprinus ha desarrollado una aplicación que enriquece el CRM de las empresas brindando información detallada de la vida de los clientes y sus tiendas. A su vez, los datos recogidos por esta app se procesan de manera anónima y permanecen disponibles, de manera descentralizada, en el blockchain de esta firma.

El funcionamiento del blockchain para almacenar datos de clientes La aplicación de The Cyprinus, orientada a bancos, retailers y otros negocios, combina el uso de big data con un proceso de machine learning que se relaciona con la geolocalización de los usuarios. De esta manera, es posible obtener una fotografía precisa de los atributos de la vida real de los clientes que se actualiza minuto a minuto. En total, esta tecnología devuelve 1 a 1 el conocimiento detallado de más de 200 atributos de comportamiento de la vida real de cada usuario, incluyendo sus hábitos de consumo o compra.

A su vez, esta masa de información queda registrada de manera anónima y segura en el blockchain de esta empresa. Actualmente, esta tecnología se emplea para almacenar información médica, logística, financiera o datos de pago, entre otras posibilidades. La diferencia de esta red con otras es que es descentralizada. Esto se debe a que se ejecuta en múltiples ordenadores distribuidos en distintas ubicaciones. Por lo tanto, cuenta con ventajas en materia de privacidad y seguridad.

La aplicación de The Cyprinus construye datos a partir de un proceso de machine learning La tecnología de machine learning se basa en algoritmos que permiten que un sistema aprenda y produzca modelos más precisos a partir del análisis de datos. De esta manera, la app de The Cyprinus cuenta con la capacidad de elaborar pronósticos sobre los comportamientos de los clientes y de crear modelos predictivos de conducta.

Además, estos sistemas se estructuran a partir de un sistema de aprendizaje iterativo. Este modelo es continuo y se desarrolla online. A medida que avanza el uso y la recolección de datos se produce una mejora de calidad en las asociaciones hechas entre distintos elementos. Así, resulta posible detectar patrones que podrían pasar por alto para la mirada humana. Por lo tanto, los resultados que depara el machine learning se vuelven más precisos con el paso del tiempo.

La aplicación desarrollada por The Cyprinus permite contar con información anónima en el blockchain respecto de la vida real de los consumidores. De esta manera, las empresas pueden elaborar estrategias más precisas y atractivas.



