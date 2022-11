La consultoría estratégica de Made In Málaga a SODA, un acuerdo de colaboración para potenciar la marca Emprendedores de Hoy

martes, 22 de noviembre de 2022, 16:31 h (CET)

Una de las características del mercado moderno es su competitividad. Sin embargo, también hay organizaciones que buscan impulsar el éxito de las empresas, hacerlas más competitivas y aumentar su visibilidad, mediante la colaboración, el trabajo coordinado y la cercanía.

Una de estas organizaciones es Made In Málaga, un club empresarial que agrupa a las mejores compañías de la región, para potenciar su presencia en el mercado mediante acuerdos de colaboración. Uno de lo más recientes y destacados, en ese sentido, es el que ha establecido con SODA, para brindar consultoría estratégica en establecimiento de marca.

Un acuerdo establecido para impulsar la marca de las empresas malagueñas Made in Málaga cuenta con varias formas de membresía para sus socios. Una de ellas es la Biznaga, la cual incluye varios beneficios anuales, pero, sobre todo, representa un símbolo de esa esencia que comparten las empresas emblemáticas de Málaga. En ese espíritu, este club empresarial ha establecido un acuerdo de colaboración con SODA, una agencia especializada en la construcción, gestión y asesoramiento de marca.

Este acuerdo viene establecido justamente dentro de los servicios empresariales que ofrece la membresía Biznaga. Los términos de la colaboración consisten en la ejecución de una primera consultoría estratégica para los socios de Made in Málaga con esta membresía, en la cual se llevará a cabo un diagnóstico de marca, en el que se evalúa el nivel de concordancia entre la imagen que la empresa proyecta ante sus clientes y su propósito como marca, valores empresariales, esencia y personalidad.

Este diagnóstico inicial ofrecerá varias ventajas para las empresas beneficiarias, con las cuales podrán construir palancas de decisión que definan ventajas competitivas, así como establecer mecanismos que les ayuden a tomar las mejores decisiones en su negocio, respecto a cómo presentarse y proyectar su marca ante los consumidores.

Las ventajas de pertenecer a un club de negocios que no para de innovar Made in Málaga es un club de negocios con un enfoque altamente colaborativo, cuyo objetivo es fomentar el crecimiento en la rentabilidad de sus socios, aumentar su visibilidad en el mercado y ayudarlos a ser más competitivos. Sus servicios incluyen todo tipo de herramientas para orientar a las empresas en este camino. Desde programas de mentoring empresarial hasta espacios para vender y promocionar sus productos o servicios, como la plataforma Marketplace de esta red empresarial.

Paralelamente, esta organización busca innovar constantemente estos servicios en beneficio de sus integrantes, a través de nuevos convenios y acuerdos de colaboración, como el que ha firmado recientemente con SODA. Con este ofrece a sus socios un útil servicio de consultoría estratégica para el desarrollo de su marca. Además, como parte de este acuerdo, SODA participará como miembro permanente en la comisión ejecutiva y directiva de Made in Málaga, y contribuirá en la toma de decisiones de la organización, con el fin de impulsar y hacer crecer a las empresas malagueñas.



Comentarios Escribe tu opinión NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos.