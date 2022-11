Extensiones de cabello natural, no solo para alargar la melena Emprendedores de Hoy

martes, 22 de noviembre de 2022, 16:27 h (CET)

La mayoría de las tendencias para el cabello requieren someterlo a tratamientos que lo dañan, ya sea decoloraciones, tintes o tratamientos realizados con la aplicación de calor.

Además, debe tenerse en cuenta que estos cambios son de larga duración, por lo que no hay oportunidad de arrepentirse al tomar la decisión.

Por ello, La Central del Cabell ofrece como solución las extensiones de cabello que permiten no solo aumentar el largo de la melena, sino también aportar brillo y volumen a la misma sin someterla a ningún tratamiento que pueda dañar el cabello natural.

Cuáles son los diferentes usos de las extensiones de cabello natural A pesar de su nombre, las extensiones de cabello no solo sirven para alargar la melena, sino que presentan una serie de beneficios que pueden ser aprovechados dependiendo del objetivo de cada clienta. Uno de los usos más comunes es el de ofrecer volumen a melenas finas, aportando densidad e, incluso, cubriendo ciertas partes de la cabeza para disimular el poco cabello desde la raíz.

Además, son una forma no dañina de aportar brillo y color al cabello, ya que no requieren tintes, lo cual permite que quien las lleve pruebe diferentes colores antes de escoger el definitivo. Sumado a esto, debido a que las extensiones se pueden quitar en cualquier momento, permiten lucir peinados diferentes para ocasiones especiales y luego quitarlas.

Más de veinte años dedicados al cabello La Central del Cabell es una empresa española que lleva veinte años proveyendo a peluquerías y particulares de todo el mundo a través de su tienda online. Su enfoque son las soluciones capilares de todo tipo, mediante el asesoramiento de su CEO, Óscar Guisado, peluquero profesional y referente en el sector. Su catálogo incluye integración capilar, prótesis capilares, pelucas, postizos y coleteros, siendo su especialidad las extensiones. Para el equipo de La Central del Cabell, es de suma importancia el trato estrecho con el cliente, por lo que ofrecen atención durante la compra y servicio de posventa.

El foco de La Central del Cabell está puesto en la calidad de sus piezas y, para cumplir con la misma, la empresa lleva a cabo rigurosos controles antes de que sus productos lleguen al mercado. Estos, además, están fabricados con cabello 100 % natural de calidad Remy, que garantiza unos altos estándares. Como alternativa, también disponen de gamas de productos confeccionados a partir de fibra sintética, que se asemeja mucho al cabello natural, con el beneficio añadido de que no se enreda y es muy fácil de mantener a diario.

Como resultado, las extensiones de cabello se imponen como una excelente opción para modificar la melena, ofreciendo una movilidad, brillo y suavidad que solo profesionales como La Central del Cabell pueden ofrecer.



