Abrir una tienda de deportes en España

martes, 22 de noviembre de 2022, 18:00 h (CET) Comenzar la aventura de comenzar abrir un negocio propio puede ser una tarea difícil y en ocasiones desmotivante, pero gracias a Grupos de Compras Deportivas como Goalkers, abrir una tienda de deporte en territorio español es cada vez más fácil No hace mucho tiempo, la única manera de vender artículos deportivos en línea era hacerlo uno mismo, sin los conocimientos y habilidades necesarios. Goalkers es un servicio de compras deportivas que funciona como franquicia y que ofrece tanto una tienda física como una tienda online, lo que facilita que cualquier persona pueda montar una tienda y empezar a vender inmediatamente.

Con el auge del comercio electrónico, muchos minoristas deportivos buscan formas de mejorar su negocio. Goalkers ha sabido adaptarse a este cambio en la forma de comprar moda deportiva, ofreciendo un servicio personalizado que le ha permitido crecer y convertirse en una de las principales razones para montar una tienda de deportes. Su éxito proviene de poder ofrecer a los clientes una experiencia personalizada que pocos grupos deportivos tienen en España.

La empresa se ha convertido en los últimos años en uno de los grupos de compras deportivas más consolidados del mercado español. Goalkers abrió su primera tienda física en Málaga y su propia tienda online https://www.goalkers.com/ casi simultáneamente. También gestiona cientos de tiendas de deportes en todo el país. Muchas de las cuales están situadas en centros comerciales o a pie de calle, donde ofrecen a los clientes una selección de marcas deportivas a precios asequibles, con más de 20 categorías y más de 3.000 productos de marcas líderes como Adidas, Reebok, Umbro, New Balance, Nike etc.

Goalkers facilita a los asociados compras online, a través de sus comerciales, por teléfono e incluso a través de correo electrónico. Además, aseguran, a excepción de momentos puntuales del año o causa mayor, que entre 24 y 48 horas desde la recepción del pedido este sale hasta su destino.

Sin duda una de las mejores elecciones a la hora de abrir una tienda de deportes en España.

