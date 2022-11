Esta Navidad, se podrá regalar originalidad y comodidad gracias a WalkinPitas Comunicae

martes, 22 de noviembre de 2022, 17:38 h (CET) Según los datos de la quinta edición de la encuesta anual de compras navideñas de Accenture, que analiza los hábitos de consumo y tendencias de gasto de los españoles en Navidad, el 64% de los españoles regalará ropa y calzado durante las Fiestas La firma cuenta con zapatillas, calcetines, chaquetas y chalecos: una colección basada en diferentes modelos, que abarca desde un estilo más sport hasta diseños para aquellos que quieren ir más arreglados, pero siempre manteniendo la calidad.

WalkinPitas está en constante innovación incorporando detalles como materiales reciclados, las suelas de goma EVA extra ligeras, las plantillas interiores Memory Foam y Comfort Insole o la membrana Pitas-Tex, impermeables y transpirables, con la finalidad de mantener los pies secos.

Se acerca la Navidad y con ella una de las épocas de más consumo. Los regalos de moda y complementos se convierten en una de las mejores opciones y alternativas favoritas para todas las familias. De hecho, el 64% de los españoles regalará ropa y calzado durante las Fiestas, según los datos de la quinta edición de la encuesta anual de compras navideñas de Accenture, que analiza los hábitos de consumo y tendencias de gasto de los españoles en Navidad.

En esta campaña navideña quizás sea un buen momento por apostar por regalar chaquetas, chalecos, calzado e incluso calcetines. Por ello, con modelos y complementos para toda la familia y con el foco puesto en el "back to basics", y sin olvidarnos del colorido, WalkinPitas, la marca urbana de zapatillas, puede ser una buena opción. Con una buena relación precio-calidad, ofrece una colección basada en diferentes modelos, que abarca desde un estilo más sport hasta diseños para aquellos que quieren ir más arreglados, pero siempre manteniendo la calidad.

La firma siempre está en constante innovación incorporando detalles como materiales reciclados, las suelas de goma EVA extra ligeras, las plantillas interiores Memory Foam y Comfort Insole o la membrana Pitas-Tex, impermeables y transpirables, con la finalidad de mantener los pies secos.

Dentro de su colección, la marca cuenta con:

Zapatillas Pitas: sin perder el foco en la ligereza, versatilidad y comodidad, la nueva colección de otoño-invierno incluye: las WP150, Med, Classic, Rub y Combat. Cuando se prueba unas Pitas, ya no se querrá llevar otro calzado.

Pitas Home: la mayoría de los modelos están hechos con materiales reciclados, además de llevar suela de caucho con tejido acolchado y fieltro, forro de pelo sintético y plantilla extraíble. La colección cuenta con una multitud de diseños originales y coloridos que le conferirán alegría a cualquier look "casero". Las forman: PAD, SAMY, ZANTE, KOTI, DOM, DANA, BORA, BONDI, NIPI, KEN y PET.

Chaquetas: con tejido exterior, relleno y forro fabricado en 100% nylon procedente de botellas PET recicladas, las chaquetas cuentan con cierre y bolsillos de cremallera y puños elásticos. Es un básico en cualquier armario para poder ponérsela todo el año.

Chalecos: también cuentan con tejido exterior, relleno y forro fabricado en 100% nylon procedente de botellas PET. Con cierre y bolsillos con cremallera y cuello alto, los chalecos son ideales para ponérselos en cualquier época el año, incluso en los días más fríos al poder usarlos debajo de otra prenda de abrigo.

Calcetines: de caña media alta y con estampados de gallinas, estos divertidos complementos son cómodos y perfectos para combinar con las Pitas favoritas.

