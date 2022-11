Conservas 1900 Premier aúna tradición y tecnología Comunicae

martes, 22 de noviembre de 2022, 17:32 h (CET) Ya se pueden comprar sus conservas artesanas a través de su nueva tienda online Conservas 1900 Premier es una conservera tradicional y familiar afincada en Santoña.

Hace ya más de un siglo, el bisabuelo de los actuales dueños, Ángel Viadero, inició una andadura incierta, en un sector que desconocía pero que con toda la ilusión del mundo, unos ahorrillos y la ayuda de los maestros conserveros italianos instalados en Santoña por entonces, consiguió no sólo sacarla adelante, sino además generar la misma ilusión en sus hijos.

Y así se ha sucedido hasta la cuarta generación que regenta la conservera en la actualidad. No es habitual en los tiempos que corren que las empresas familiares perduren más allá de la tercera generación. El 80% de ellas no lo hacen.

En este caso, su Presidente de Honor y nieto del fundador, dice que "el secreto no es otro que hacer una selección de las mejores materias primas de la mar, un buen aceite de Andalucía y sal marina de Torrevieja. Sin más, sin aditivos ni conservantes… Todo producto nacional".

La producción de la conservera es muy limitada, al ser todo el proceso artesanal. Anchoas del Cantábrico, bonito, sardinillas, mejillones… Todas las variedades se elaboran según campaña y, hasta ahora, se vendían desde la conservera a toda España a través el teléfono, una innovación que puso en marcha la cuarta generación hace ya 20 años.

En la actualidad, Conservas 1900 Premier da un paso más allá siguiendo las exigencias del guión y abren un canal de venta digital con su tienda online de conservas del Cantábrico, desde donde se pueden hacer los pedidos cómodamente, en el momento que se desee, de forma sencilla y con unas condiciones de entrega muy competitivas.

La digitalización ha llegado a una de las conserveras más tradicionales y genuinas del Cantábrico. Ya se puede entrar a comprobarlo.

