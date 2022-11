Bueno Salinero Abogados informa sobre las ventajas de la mediación Emprendedores de Hoy

martes, 22 de noviembre de 2022, 13:07 h (CET)

Muchas personas suelen pensar que cuando se habla de conflictos legales, inevitablemente se requiere acudir a un juzgado, pero la realidad es que no siempre es así, ni tiene por qué ser así necesariamente.

De hecho, hoy en día, la mediación legal está tomando más importancia y es una de las primeras opciones que los abogados llevan a cabo a la hora de solucionar un conflicto, para alcanzar un objetivo que sea beneficioso para las partes involucradas.

En este caso, el despacho Bueno Salinero Abogados de Salamanca es uno de los más reconocidos de la zona, no solo por sus letrados expertos en derecho civil, comercial y penal, sino también por la efectividad de sus mediadores profesionales.

¿En qué consiste la mediación en los conflictos legales? En términos básicos, la mediación legal consiste en un proceso en el que las partes enfrentadas colaboran para llegar a un acuerdo, sin que para ello sea necesario ir hasta un juzgado.

Se trata de una manera alternativa y extrajudicial de resolver conflictos legales, en la que las partes buscan llegar a un acuerdo que garantice beneficios para ambos. No obstante, para que una mediación sea efectiva hace falta una tercera persona o mediador, en este caso un abogado experto. Este se encargará de guiar y articular el diálogo entre las partes, para así, alcanzar una solución, a través del consenso.

En este sentido, es importante destacar que la habilidad y la experiencia del mediador serán determinantes para lograr buenos resultados. Hoy en día, la mediación es una de las opciones más habituales como primera instancia porque es capaz de ofrecer beneficios que van incluso más allá de la resolución de un conflicto de manera extrajudicial.

Beneficios de la mediación Hay varios beneficios que la mediación puede ofrecer a quienes se enfrentan en un conflicto legal que no se obtienen al llevar el caso a instancias judiciales. A pesar de esto, como se mencionó anteriormente, solo se podrán disfrutar si se cuenta con un mediador experto que guíe con habilidad el proceso. Una de sus ventajas es el hecho de que la mediación representa una solución rápida, más económica y con resultados mucho más útiles, duraderos y estables. Pero, además, evita los largos y dilatados procesos judiciales, es confidencial y totalmente voluntaria y promueve la comunicación asertiva entre los involucrados.

Una de los aspectos más valorados del bufete Bueno Salinero Abogados es que sus abogados hacen un extraordinario trabajo como mediadores, habiendo ayudado hasta ahora a un gran número de clientes que han podido resolver problemas legales por esta vía.

Abogados como los de este despacho aseguran un proceso de mediación efectivo y el disfrute de los beneficios que este ofrece.



Comentarios Escribe tu opinión NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos.