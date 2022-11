Ernesto Nones y sus nuevas publicaciones logran impactar en profesionales de diseños de edificaciones Emprendedores de Hoy

martes, 22 de noviembre de 2022, 12:52 h (CET)

Impactar e inspirar a las nuevas generaciones de profesionales del diseño de edificaciones mediante los libros no es una tarea sencilla, sobre todo en una época en la que los soportes digitales concentran gran parte de la oferta informativa. Sin embargo, el arquitecto Ernesto Nones ha logrado reflejar su pensamiento a través del papel, brindando a los lectores su capacidad de análisis con visión y futurismo. En este sentido, el autor está cerca de lanzar sus dos nuevos libros: Viviendas Multifamiliares: hacia la Arquitectura Sustentable y Cascos Históricos: Una Visión Retrospectiva de las Ciudades y su Diseño Arquitectónico.

Ernesto Nones, un autor imprescindible para los arquitectos Con una destacada trayectoria como arquitecto en la que logró inspirar a sus colegas con sus proyectos, experiencias y conocimientos, Ernesto Nones se ha volcado en la publicación de libros dirigidos a profesionales de la arquitectura y carreras afines. Estas pueden ser utilizadas con fines académicos, además de contener las nuevas tendencias globales en diseño de edificaciones. Este es el caso de Viviendas Multifamiliares: hacia la Arquitectura Sustentable, una obra que se enfoca en el desarrollo conceptual e histórico de los modelos de vivienda, profundizando en las prioridades de sostenibilidad que se establecieron en este siglo.

Por otro lado, en su segundo libro llamado Cascos Históricos: Una Visión Retrospectiva de las Ciudades y su Diseño Arquitectónico, Nones recorre el origen del concepto de casco histórico, sugiriendo estrategias de rediseño para rehabilitar este tipo de espacios que poseen las características arquitectónicas propias de cada ciudad. De esta manera, el autor no solo muestra gráficamente diseños y proyectos, sino que también genera reflexiones profundas en torno a la arquitectura.

Innovación en viviendas multifamiliares Entre los mayores problemas que afectan a las grandes urbes se encuentran: la falta de espacios y el déficit de viviendas, por lo cual los edificios multifamiliares surgen como una alternativa de crecimiento vertical, disminuyendo el potencial colapso urbano de las ciudades. Respecto a esto, Ernesto Nones ha desarrollado una serie de innovadores proyectos que destacan por cumplir con las especificaciones de calidad requeridas y por la posibilidad de ser ubicados en espacios específicos.

Así, las viviendas multifamiliares se han convertido en una necesidad para optimizar espacios en las ciudades, generando un cambio en el concepto habitacional, ya que se opta por la construcción en altura no horizontal.

Con criterios sustentables en el diseño de los edificios, Ernesto Nones propone edificaciones que contribuyan al ahorro energético, ofrezcan el confort de los espacios y hagan un uso racional de los recursos que el medio natural les ofrece.



