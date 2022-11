Más de 1.100 tiendas ofrecen el servicio de envíos económicos de DHL Parcel Comunicae

martes, 22 de noviembre de 2022, 13:41 h (CET) Envíos a 25 destinos europeos con la calidad de DHL y desde 7,99 € IVA incluido. Esta solución sostenible no requiere impresión de etiqueta y permite pagar en la tienda. Ofrece tiempos de tránsito entre 1 y 2 días a España y entre 2 y 5 días a Europa a domicilio o a uno de los 91.000 puntos de recogida (ServicePoints) disponibles en toda Europa Más de 1.100 tiendas ofrecen ya, en España, el servicio OTC (Over The Counter), de envíos económicos de DHL Parcel. Esta modalidad comenzó a funcionar hace más de un año y se diseñó para ofrecer la máxima conveniencia a los clientes particulares, para que puedan decidir el lugar y el momento más adecuados para realizar su envío (incluso en sábado y en domingo).

A diferencia de otras soluciones, el usuario no tiene que realizar ninguna tarea previa y, simplemente, se tiene que dirigir con su paquete a una de las 1.100 tiendas que ofrecen el servicio en España. La tienda se encargará de preparar y etiquetar el envío y el cliente podrá pagarlo a través de cualquiera de las modalidades de pago que ofrezca el establecimiento.

Los usuarios tienen disponible un buscador online para encontrar la tienda más cercana a su ubicación en este enlace.

Los destinos disponibles son España, Portugal, Alemania, Austria, Bélgica, Bulgaria, Croacia, Dinamarca, Eslovaquia, Eslovenia, Estonia, Finlandia, Francia, Hungría, Grecia, Irlanda, Italia, Letonia, Lituania, Luxemburgo, Países Bajos, Polonia, República Checa, Rumanía y Suecia.

El remitente puede escoger entre dirigir su envío al domicilio del destinatario o a uno de los 91.000 ServicePoints o lockers (taquillas) disponibles, que configuran la mayor plataforma de puntos de recogida a nivel europeo, a un precio inferior.

El servicio de OTC de DHL es también una opción sostenible, ya que evita las emisiones que supone la recogida a domicilio, no requiere de impresión de etiqueta en el momento de la creación del envío y se beneficia de la posibilidad de realizar entregas en puntos de recogida. Estas características y su precio económico lo convierten en un servicio ideal para poder realizar envíos, derivados de las transacciones o ventas que se realizan a través de los marketplaces de venta, entre clientes particulares.

DHL está generando valor para las empresas y la sociedad a través de sus programas GoGreen. Todo esto permitirá alcanzar el objetivo marcado por el grupo Deutsche Post DHL con su estrategia "Misión 2050", con la que se quiere reducir a cero las emisiones relacionadas con la logística, para el año 2050.

DHL Parceles una de las 5 divisiones del líder mundial en servicios logísticos DHL y, actualmente, es uno de los principales proveedores de transporte en el creciente mercado B2C en España y en Europa. Desde 2017, su año de lanzamiento en Iberia, la compañía ha seguido ampliando sus servicios y ha adaptado su red e infraestructura de transporte terrestre, tanto nacional como internacional, para dar respuesta a las necesidades del mercado e-Commerce.

