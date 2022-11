Ofertas Black Friday en generadores BLUETTI con hasta 700€ de descuento Comunicae

martes, 22 de noviembre de 2022, 12:53 h (CET) A medida que se van acercando los fríos meses de invierno, los precios de la electricidad en Europa siguen batiendo récords. Se prevé que los europeos tendrán la Navidad más fría de la historia. Con el fin de ayudar a sobrellevar económicamente el invierno, BLUETTI pondrá este noviembre en el mercado dos de sus productos estrella a un gran precio

A medida que se van acercando los fríos meses de invierno, los precios de la electricidad en Europa siguen batiendo récords. Se prevé que los europeos tendrán la Navidad más fría de la historia.

Con el fin de ayudar a sobrellevar económicamente el invierno, BLUETTI pondrá este noviembre en el mercado dos de sus productos estrella a un gran precio. Además, ofrece un montón de ofertas especiales para el próximo Black Friday. Actualmente es posible echar un vistazo a las siguientes mejores compras de "ahora o nunca".

Energía sostenible líder en el mercado con los modelos EP600 y AC500

Las nuevas estaciones de energía EP600 y AC500 saldrán a la venta individualmente el próximo 10 y el 18 de noviembre. Son 100% modulares, y ofrecen la posibilidad de ampliar sus capacidades: Tanto el modelo EP600 como el B500 ofrecen hasta un máximo de 79kWh, La AC500 junto al B300S hasta un máximo de 18,432 kWh. El EP600 de 6.000W con 2*B500 tendrá un precio inicial de 8.999€ hasta el 31 de diciembre.

Por otro lado, el precio de salida del AC500 de 5.000W también es muy asequible, ya que el modelo AC500 solo cuesta 2.899€ y el B300S unos 2.799€, siendo el precio de los dos de unos 5.699 €. Una cantidad muy interesante, si se tiene en cuenta que el precio habitual de venta al público es de 6.099 €.

Primera fase de la promoción 11.10-11.30

EB3A

Con unos 4 kilos y medio de peso, el EB3A es un modelo compacto y bastante potente para cargar hasta 9 dispositivos a la vez. Esta batería de 600W además, también es compatible con la aplicación BLUETTI, siendo posible disfrutar de un monitoreo desde el teléfono.

Este modelo ofrece una carga dual de 430 W AC + la posibilidad de hacerlo por placa solar, cuya batería de 268 Kwh se puede recargar en tan solo unas 1,7 horas. Sin duda, una batería móvil perfecta para escapadas, acampadas, incluso para emergencias y actividades al aire libre. Hay un descuento de 100€ en una sola unidad o si se compran ambos modelos PV 120/PV200. Se pueden comprar ahora.

EP500 y EP500Pro

Estos modelos de batería, conocidos como "Home Guardian Series", son generadores solares que son considerados un todo en uno, ya que ambos modelos cuentan con una capacidad de 5.100Wh. Los EP500 y el EP500Pro pueden ofrecer hasta 2.000 W y 3.000 W de potencia respectivamente, siendo capaces de ofrecer fácilmente energía a electrodomésticos como refrigeradores, hornos o televisores. Además, sus características UPS están diseñadas para evitar la pérdida de información y los posibles inconvenientes que se originan ante un corte de energía.

La marca BLUETTI ofrece una rebaja de 400€ en los modelos EP500 y EP500Pro, así que se pueden conseguir a un precio de 4.599€ o 5.299€. Si se quiere ahorrar en la factura de la luz, ahora es posible con el acceso a la luz solar gratis que ofrecen estos modelos. Es posible consultar las combinaciones de las ofertas que hay a continuación, para poder ahorrar hasta 700€.

EP500+3/PV350 por 6.999€

EP500Pro+3/PV200 por 6.499€

EP500+2/PV350 por 6.399€

EP500PRO+2/PV350 por 7.099€

AC200MAX y AC200P

Los modelos de batería portátil, el AC200P y el AC200MAX son unos verdaderos todoterrenos, que pueden llegar a ofrecer más de 2000 W de salida y 16 salidas. Pueden suministrar energía UPS a el hogar, además de energía solar infinita cuando se realiza una escapada o acampada, sin necesidad de estar conectados a la red eléctrica.

Normalmente, con 2.000Wh o 2.048Wh es más que suficiente para una escapada, o un pequeño viaje de campamento. Sin embargo, el modelo AC200 incluso va más allá, ya que la capacidad se puede ampliar con la batería B230 o B300. Es posible echar un vistazo a las combinaciones que hay en oferta, para personalizarla la opción más interesante para cada tipo de usuario y necesidad.

Ya se quiera una buena batería para hacer salida, o simplemente se quiere ahorrar y reducir las facturas de la luz, la serie AC200 siempre es una opción muy interesante. El modelo AC200MAX puede soportar carga dual AC+, además de solar de 1.400 W, mientras que el modelo AC200P, puede obtener hasta 1.100 W. Eso significa que el tiempo de recarga se reduce a 3 horas. Es posible consultar las siguientes combinaciones de las ofertas que hay a continuación, para poder ahorrar una gran cantidad de dinero.

Segunda fase de la promoción 11.10-11.30

AC300 y B300

El modelo de batería modular AC300 cuenta con un inversor de 3.000W con 16 salidas. Esta versión destaca por estar conectado a cuatro baterías de tipo B300 de 3.072 Wh, que ofrece una enorme capacidad de 12.288 Wh.

Con este modelo es posible recargar la energía en el modo de carga dual de 5.400 W en muy poco tiempo. Ya sea que quiera disfrutar de una buena opción para el hogar o simplemente para poder aprovechar la energía solar, esta es una opción que no defraudará.

Paneles solares

Los paneles solares de BLUETTI que saldrán en oferta durante el Black Friday incluyen PV120, PV200, PV350. Están hechos de celda monocristalina de 23,4% de eficiencia y son compatibles con la mayoría de los generadores solares. Gracias a que cuenta con un diseño plegable, hacen que sean una excelente opción de compra, y perfecto compañero para campistas y amantes de la naturaleza. Ahora ya no habrá excusa para quedarse sin energía.

EB70

Con 12 opciones de salida, el modelo de batería EB70 de 700 W puede alimentar casi cualquier aparato de potencia media y dispositivo móvil. También es compatible con los puertos de tipo CC y CA, y es posible cargar baterías de 716 Wh a través de paneles solares, siendo una opción muy interesante mientras se viaja. Ahora es posible conseguir el EB70 con PV200 a un precio muy interesante de 1.099€, con unos 200€ menos que el modelo MRP de 1.299€.

Mejores opciones en baterías

Los modelos de batería B230 de 2.048 Wh y B300 de 3.072 Wh pueden mantener el 80% de la capacidad original después de 3.500 ciclos de vida. No solo estos modelos logran aumentar las capacidades de los generadores, sino que también distribuyen energía de CC directamente a través de tres salidas. Ahora se combinan con paneles solares o el potenciador de carga D050S para poder mejorar al mejor precio estas soluciones de energía.

Acerca de BLUETTI

Con más de diez años de experiencia en la industria, la marca BLUETTI ha tratado de mantenerse fiel a el compromiso de un futuro sostenible, a través de soluciones de almacenamiento de energía verde, tanto para hogares, en interiores, como para uso al aire libre, al mismo tiempo que ofrece una solución ecológica excepcional para el planeta y todos los usuarios. BLUETTI está incrementando su presencia en más de 70 países, y cuenta con la confianza de millones de clientes en todo el mundo. Para más información e es posible visitar la web oficial de BLUETTI en: https://www.bluettipower.eu/pages/black-friday

