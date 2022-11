La franquicia Mail Boxes Etc. busca emprendedores que quieran desarrollar su propio negocio Comunicae

martes, 22 de noviembre de 2022, 12:57 h (CET) Mail Boxes Etc. es la franquicia líder en transporte y paquetería, servicios e-commerce y soluciones de marketing e impresión además de otros servicios dirigidos a la pequeña y mediana empresa así como el cliente particular En la actualidad son más de 2.900 los centros que tienen repartidos en 52 países. En España el panorama es similar, desde sus inicios en 1996 la marca ha ido incrementando su presencia hasta alcanzar los 258 centros y se espera que esta cifra se eleve hasta los 270 para finales de 2023.

La experiencia de Angel Olaso como multifranquiciado en MBE y supervisor del área noreste

Angel Olaso es un emprendedor Vasco, quien después de años como directivo en varios sectores decidió emprender su propio negocio con Mail Boxes Etc. Tal y como relata a continuación, es multifranquiciado y colaborador de la marca; ayuda a otros emprendedores a comenzar su propio negocio desde su propia experiencia: "Empecé a principios de 2005 y actualmente mi primera franquicia está situada en el Top 10 de las casi 260 franquicias que hay en España. Con mis otras franquicias, más recientes espero ir acercándome a esos resultados. Además, colaboro con MBE en expansión y desde mi larga experiencia ayudo a nuevos interesados a incorporarse a la red MBE".

Como todo emprendedor, tuvo sus dudas al decidir qué negocio abrir, pero después de estudiar las diferentes opciones se decantó por MBE por el motivo que explica a continuación: "Me decidí por MBE por su posicionamiento diferenciador y orientación a Pymes, donde el desarrollo del negocio depende de tu propia ambición. Los excelentes acuerdos corporativos permiten ser muy competitivos y una alta rentabilidad… Además, es muy sencillo ampliar el negocio a través de la apertura de nuevos centros que MBE apoya sustancialmente para sus propios franquiciados."

Según Ángel Olaso, Mail Boxes Etc. es una oportunidad de negocio para emprendedores del norte y de toda España

"La zona País Vasco, Navarra, la Rioja y Aragón, es una de las más ricas de España, con un tejido económico muy diversificado y miles y miles de pymes que demandan nuestros servicios ahí. Además, el éxito de nuestras franquicias actuales demuestra el gran potencial que tenemos a nuestro alcance. Los datos que disponemos de empresas son abrumadores y el potencial de nuestra implantación se encuentra desarrollado aproximadamente en un 60%, por lo que todavía disponemos de excelentes ubicaciones para nuevos franquiciados en toda España." afirma Angel Olaso. Por otro lado, la firma dispone de un extenso equipo que ayuda al candidato a través de un proceso pautado con diferentes reuniones, cuyos temas a tratar pasan por explicar el modelo de negocio, hacer una cuenta de explotación y un estudio de la ubicación ideal todo ello para garantizar la correcta evolución del negocio.

Para quienes están buscando abrir su franquicia MBE pueden solicitar más información a través de su web www.mbe-franchising.es.

Comentarios Escribe tu opinión NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos.