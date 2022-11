Núñez i Navarro sigue apostando por el arte urbano con NN Wallery Emprendedores de Hoy

martes, 22 de noviembre de 2022, 12:02 h (CET)

El arte urbano sigue pisando fuerte las calles de Barcelona. Esta semana el protagonista ha sido Dani Buch, que ha plasmado una nueva obra de arte urbano en la persiana de parking de Núñez i Navarro de Marqués de Sentmenat 54, como parte del proyecto NN Wallery. Esta iniciativa, del área de sostenibilidad del mismo Grupo, pretende aportar un valor añadido a las calles y barrios de Barcelona.

A través del arte y la cultura, NN Wallery abarca obras pictóricas efímeras, representadas sobre muros de obra temporal, y murales perennes, creados sobre las persianas y puertas de los locales y parkings de Núñez i Navarro repartidos por las diferentes calles de la ciudad. Ahora al proyecto se ha sumado un nuevo artista: el pintor, dibujante, y grabador, Dani Buch.

El artista que firma el mural está actualmente trabajando en una serie artística dónde aparecen diversos animales cayendo en torsión, enredados en guirnaldas en forma de banderolas de fiesta mayor. En esta ocasión y, para adaptarse al formato de la puerta del parking de Núñez i Navarro, el artista ha representado dos gatos sobre un fondo negro – uno de ellos solamente con medio cuerpo. “La torsión, aunque sigue los parámetros de anatomía del animal, es exagerada y evidencia una complexión más larga de lo habitual, para darle más dinamismo a la obra”, explica Buch.

En sus obras, el artista multidisciplinar representa las pasiones e inquietudes de la sociedad moderna, siempre desde una óptica atrevida e irónica. Esta vez el artista ha dedicado dos días enteros de trabajo para plasmar un pequeño tributo a la vida nocturna de Barcelona. Según el artista, el mural “habla un poco de la Barcelona nocturna, colorista. Con esta obra pretendo celebrar el color de la noche, de la fiesta – del fin o del principio de ella. He tratado de plasmar una visión optimista y divertida, algo naíf”.

Buch no es el primer artista, ni tampoco el último, de NN Wallery NN Wallery arrancó el 2018, y desde entonces, ya son 28 los artistas que han participado. Este proyecto de Núñez i Navarro se ha ido consolidando, poco a poco, como una iniciativa pionera y de referencia en la Ciudad Condal que ha reunido el talento de destacados grafiteros, historietistas míticos y grandes nombres del mundo del cómic.

La repetición de este tipo de intervenciones acaba por generar una sensibilidad global que refuerza el vínculo con Barcelona, por eso NN Wallery, de Núñez i Navarro, es un proyecto replicable, que no deja de crecer y suscitar el interés de empresas y particulares que desean unirse a la iniciativa.



Comentarios Escribe tu opinión NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos.