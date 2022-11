Los conferenciantes más top del momento, según Helpers Speakers Emprendedores de Hoy

martes, 22 de noviembre de 2022, 11:43 h (CET)

Se acerca el fin año y todas las personas necesitan un chute de motivación tras un año cargado de retos personales y profesionales. Muchas empresas y asociaciones se preocupan por la salud mental y la motivación de sus colaboradores, familiares y clientes.

Una gran forma de ayudar a todas estas personas es con una conferencia o taller motivacional. Pero no vale con un conferenciante cualquiera, conviene hacerlo con los mejores, con aquellos que aporten un contenido útil y de calidad.

En ese sentido, Helpers Speakers se establece como una de las mejores agencias de ponentes motivacionales y presentadores para eventos. Además, esta agencia es una de las que más eventos solidarios apoya en España.

Jesús Ripoll, CEO de Helpers Speakers, confirma que este año la tendencia es contratar ponentes motivacionales que sean un ejemplo inspirador por sus experiencias de vida. Las temáticas más demandadas son las que mejoran la actitud, la motivación, la salud mental, la diversidad, el liderazgo y el trabajo en equipo.

Raquel Sánchez Armán, co-fundadora de Helpers Speakers, destaca a lapsicóloga y escritora Alejandra Vallejo Nágera como una de las mejores ponentes con sus conferencias y talleres sobre bienestar organizacional, gestión del estrés y claves de la felicidad.

Los momentos vividos en estos dos últimos años han marcado profundamente la manera de enfocar la vida, tanto laboral como personal. Las empresas ahora son conscientes de la importancia de cuidar a sus empleados y de aportar valor. Ya no solo se trata de llevar a un personaje mediático a sus eventos, ahora se busca ofrecer herramientas útiles y temas que realmente aporten valor.

En el tema de la diversidad e inclusión, Helpers Speakers cuenta con la ponente internacional de referencia, la española Bisila Bokoko, una de las mujeres de habla hispana más influyentes en EEUU. Además del tema de la diversidad (mujer, negra, hija de emigrantes), Bisila es toda una experta en temas de motivación, autoliderazgo, internacionalización de empresas y emprendimiento. Bisila ha sido presidenta de la Cámara de Comercio de España en EEUU y es Ciudadana del Mundo por Naciones Unidas.

En la temática de liderazgo y trabajo en equipo, uno de los grandes expertos es Luis Pasamontes, exciclista profesional, escritor de “El liderazgo del gregario” y comentarista deportivo en radio y televisión. Pasamontes explica desde la experiencia del ciclismo, el deporte donde todos trabajan para un líder, como ser feliz asumiendo el trabajo de cada uno dentro de una empresa, de un equipo donde uno brilla por encima del resto.

El ponente que mejor representa la pasión y la motivación, hasta el punto de arriesgar su propia vida por su proyecto es Quico Taronjí, presentador de Aquí la Tierra en TVE, de Capitán Q, productor de diversos programas y escritor de Aislado, libro en el que relata la aventura de su emprendimiento y de su naufragio.

Y en un mercado con tantas personas hablando de casi lo mismo, es de agradecer y valorar a los valientes como Ángel Rielo “el Feliciólogo” que se atreven a contar las cosas desde otro lado; desde el humor y el amor. Taxidermista de las emociones, filósofo de la vida y escritor de libros bonitos. Creó la “Feliciología” hace más de doce años cuando se dio cuenta de que no encajaba en el mundo del “coachinismo”. Registró los términos «Feliciología y Feliciólogo» para poner nombre a la ciencia que se ocupa de estudiar la felicidad y todo lo que se relaciona con ella: gestión de emociones, motivación y entendimiento desde el sentido común. “También porque cuando alguien te dice su profesión y esta termina en «ólogo» te hacen más caso” como nos comenta él mismo.

Jesús Ripoll concluye: “En esta línea por mejorar el bienestar organizacional, además de las conferencias, se ha incrementado la demanda de las actividades de team building de calidad. Las que no son un mero juego, sino que tienen un aprendizaje y se realizan con un ponente motivacional, con un contenido adaptado a las necesidades de los equipos de las empresas.”

Tras la pandemia, las empresas han notado la falta de cohesión de equipos, muchos no conocían a muchos de sus propios compañeros salvo a través de videoconferencias y cruces de emails. Con las actividades en la naturaleza generamos ese acercamiento, potenciamos el engagement y trabajamos competencias como la comunicación, el liderazgo, la confianza, el trabajo en equipo o la creatividad”.

Si se quiere saber más sobre los mejores ponentes o las mejores actividades de trabajo en equipo, una opción recomendable es contactar con Helpers Speakers a través de su página web.



Comentarios Escribe tu opinión NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos. Noticias relacionadas Futuro digital desde la pluralidad local, objetivo y lema de Acutel ante su Feria Tecnológica 2022 Optimizar el almacén de un negocio para las rebajas de Navidad Los conferenciantes más top del momento, según Helpers Speakers El Lanzarote European Sports Destination en el top de la Liga Española de Vela Renting Plus, una empresa especializada en renting en España que ha alcanzado los 3000 coches entregados