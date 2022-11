El Lanzarote European Sports Destination en el top de la Liga Española de Vela

El equipo del RCN de Arrecife (Lanzarote), campeón en 2021, logra la segunda posición provisional por detrás del RCN Valencia en la Liga Española de Vela

La competición continuará en el segundo evento que se disputará en Mallorca (CN El Arenal) del 16 al 18 de diciembre.

El objetivo de los lanzaroteños es la clasificación para la Liga Europea de Vela.

La semana pasada concluyó en Altea el primer evento de la Liga Española de Vela, organizado por la Real Federación Española de Vela, CN Altea y CN Arenal. En esta competición nacional, a pesar de haber diez equipos prescritos, finalmente participaron solo siete equipos provinientes de Cataluña, Comunidad Valenciana, Baleares y Canarias. Concretamente, el equipo liderado por Ricardo Terrades “Lanzarote European Sports Destination” del RCN de Arrecife partía como favorito tras haberse proclamado campeón en 2021.

Tras tres días de intensa competición y con un total de 26 mangas, el podio se repartió esta vez de la siguiente manera: RCN de Valencia, se alzaba con el triunfo provisional, seguido de Lanzarote y el tercer cajón del podio era para RCN Torrevieja. La cuarta plaza era para el CN de Altea, quintos fueron los catalanes del CN El Balís, seguidos de los mallorquines del CN Arenal en sexta posición y cerraban la clasificación en séptima plaza el equipo del CN de Calpe.

Estas regatas son de muy corta duración (12-15 minutos) con apretados recorridos barloventosotavento y con muchísima intensidad, haciéndose esforzar al máximo a todos los equipos participantes. El viento se hizo notar porque en las primeras jornadas sopló con muy poca intensidad, aumentado el último día a unos 13 nudos. Sin embargo, los verdaderos protagonistas fueron los regatistas, quienes no pararon de competir manga tras manga manteniendo la emoción hasta el final.

Sistema de competición muy original La regata cuenta con un sistema muy poco visto en el país. Todos los equipos navegan en los mismos barcos que aporta la organización y las tripulaciones van rotando de embarcación. De manera que lo que se premia es el buen hacer de los regatistas y no tanto la puesta a punto y la guerra de material. Todos los equipos compiten unos contra otros a lo largo de un gran número de round robins, con muchas regatas y de corta duración. Se celebran dos eventos, el ya disputado en Altea y el próximo que será en El Arenal (Mallorca) del 16 a 18 de diciembre. Después de ambos eventos se podrán conocer a los dos equipos que defenderán el pabellón nacional en la Liga Europea de Vela 2023.

Monotipos Platú 25 modificados En este primer evento se navegó en la flota de Platú 25 de la que dispone el CN de Altea y que han modificado de su diseño original, cambiando por ejemplo el spinnaker simétrico con tangón por asimétricos con botalón, facilitando así la maniobra de proa. Otra característica es que todos los integrantes de cada equipo deben tener su licencia federativa emitida por el mismo club. Es también obligatoria que en todas las tripulaciones estén representados los dos géneros. Y como peso límite no se puede superar los 365 Kg, mientras que en ediciones anteriores el peso estaba limitado a 350 Kg.

Un equipo joven con mucha proyección Ricardo Terrades, capitán del equipo “Lanzarote European Sports Destination” se mostraba satisfecho al finalizar el primer evento de la Liga Española de Vela 2022: “Veníamos a Altea con la etiqueta de favoritos y eso no nos gustaba, porque sabíamos que había equipos muy potentes. Al final mantuvimos cierta regularidad que nos permitió terminar en esta segunda plaza provisional y estamos contentos. No cometimos grandes errores y supimos remontar cuando fue necesario. Ahora solo hay que pensar en el segundo evento y tratar de seguir así para clasificarnos para la Liga Europea que es el principal objetivo, aunque si conseguimos hacerlo en primera posición, pues mejor que mejor, aunque somos conscientes de que no será nada fácil”.

Terrades apostó por armar un equipo joven y con talento formado por Alberto Morales (19) como caña, Pedro de León (28) trimmer de spinnaker y táctica, Óscar Pattenden (19) trimmer de foque, Andrea Stinga (16) como piano y Eduardo Brito (17) a la proa. “Dar la oportunidad de competir en esta Liga Española de Vela a regatistas tan jóvenes y con tanta proyección pienso que es fundamental para el futuro de la vela y que suponga una motivación más para todos los miembros del equipo en el que solemos mezclar esa juventud con la veteranía de otros integrantes”, argumentaba Ricardo Terrades.