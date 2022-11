Expertos apuestan por integrar las sanidades pública y privada para ganar en eficiencia sin perder calidad Comunicae

martes, 22 de noviembre de 2022, 10:37 h (CET) Más de 250 asistentes participaron en la cumbre sanitaria organizada por Bamberg Health en Madrid, una cita que contó con altos cargos de siete gobiernos autonómicos y expertos de doce hospitales y cuatro universidades, que aportaron las claves de la innovación sanitaria Vender innovación es sencillo como concepto. Adelantar el futuro mediante la investigación con el fin de facilitar la vida. Una idea clara y concisa. La cuestión es cómo. Bamberg Health quiso dar respuestas eficientes a esta última cuestión en su congreso sobre salud en Madrid bajo varias premisas. Una de ellas, fundamental según expuso el presidente de la misma, Ignacio Para, es la libre competencia, que acabará impulsando la innovación pública-privada. "La innovación es posible cuando estamos en un proceso competitivo que se desarrolla en un razonable ambiente de libertad", expuso en su discurso previo. Y tal afirmación tuvo eco en las conclusiones de un encuentro que reunió a más de 40 ponentes y 250 asistentes a lo largo de más de seis horas.

El propio Para remarcó en la despedida el caso de Madrid por el fomento de la competitividad al posibilitar la libertad de elección de hospitales. "No se vive o se muere en función del hospital que le toca a cada uno, sino que se puede elegir", dijo. Aunque, añadió, la medida debe cuidar posibles desvíos, como que un centro determinado sea muy solicitado y "muera de éxito". Por eso, abogó por que "el dinero vayas detrás del paciente. Que ese centro reciba más dinero y lo pueda aplicar" sin obstáculos burocráticos. Y, siempre, con información plena al paciente para que su elección sea realmente libre.

Además, reiteró que "no podemos tener dos sanidades paralelas, pública y privada. Si es en beneficio del paciente, debe haber integración tecnológica, organizativa y funcional". Y concluyó de forma categórica: "Si no innovamos, aunque tengamos más dinero, tendremos los mismos resultados".

Por su parte, Ignacio Balboa, miembro del patronato de la Fundación, lamentó en la lectura de las conclusiones del congreso que "la sanidad española no tiene las herramientas de gestión y administración parta poder innovar". E hizo hincapié en la figura del paciente y la responsabilidad personal. "El paciente tiene que ser gestor de su salud y donante de su conocimiento", parafraseó a uno de los ponentes.

El ejemplo de Madrid y otras ponencias destacadas

El Consejero de Economía y Hacienda de la Comunidad de Madrid, Javier Fernández-Lasquetty, definió en su discurso el ecosistema preciso para que la innovación surja, felicitando la iniciativa de la Fundación Bamberg. Sus palabras despertaron gran interés entre los asistentes. De inicio, radiografió la sanidad española previa a la pandemia: "Entre 2013 y 2019, el gasto público sanitario en España creció un 30%, el doble de países como Francia o Holanda, y esto se debe a la rigidez del sistema, que constituye en sí mismo una barrera a la inversión privada y a la búsqueda de la eficiencia en el gasto". Pero no se quedó en el ámbito expositivo, sino que pasó al propositivo, mostrándose muy crítico con la reforma sanitaria que se debate en el Congreso porque, a su parecer, "fomenta medidas que fortalecen la rigidez y dificulta aún más la colaboración público-privada. Es un grave error. Necesitamos pensar de forma diferente y transformar el sistema de salud para que sea más eficiente, sin comprometer su calidad".

Guillem Buch, Director Médico y de I+D en Boehringer Ingelheim España, durante su intervención en el panel sobre "los retos de la innovación sanitaria", resaltó el papel de la industria farmacéutica como impulsor del uso de terapias digitales, que contribuyen al empoderamiento del paciente y a la optimización del sistema.

Por su parte, Xavier García, CEO de Better Care, fue el encargado de moderar el panel dedicado a "la financiación de la digitalización de la salud" y apuntó a la necesidad de conectar conocimiento y gestionar la información "para mejorar nuestro sistema de salud".

Ante 250 asistentes de forma presencial y otros 200 de forma remota, se desarrolló un completo programa a lo largo de más de ocho intensas horas, a través de cuatro grandes pilares: la transformación digital, la inteligencia artificial y el Big Data, las infraestructuras hospitalarias y los equipos médicos y la innovación terapéutica.

El evento contó con participantes de la talla de Enrique Moreno, Presidente del Consejo Superior de Sanidad de la Comunidad de Madrid y Premio Príncipe de Asturias; Enrique Ruiz Escudero, Consejero de Sanidad de la Comunidad de Madrid; Antonio Alarcó, senador y Director de la Cátedra de Telemedicina, y María Luaces, Responsable de la Unidad de Innovación del Clínico San Carlos entre otros.

Un programa de lujo que ha sido posible completar gracias al apoyo de prestigiosas compañías del sector de la salud como Alira Health, Amazon Web Services, Better Care, Boehringer Ingelheim, Schneider Electric, Palex, Serveo y TriNetX.

Acerca de Bamberg Health

Bamberg Health https://bamberghealth.com/ es una plataforma que conecta a más de 20.000 profesionales de la salud, y tiene por objetivo ofrecer nuevas perspectivas y soluciones en materia de gestión e innovación sanitaria a través de eventos virtuales y en directo. Proporcionamos un lugar donde los profesionales pueden reunirse para intercambiar conocimientos y hacer negocios sin barreras, contribuyendo al avance de las industrias farmacéutica y sanitaria. Bamberg Health organiza cumbres sanitarias internacionales en Europa y América Latina.

