El 70% de las terapias para el cáncer no están financiadas en España, según Oncoindex

martes, 22 de noviembre de 2022

martes, 22 de noviembre de 2022, 11:01 h (CET) Oncoindex es un sistema de la Fundación Alivia, actualizado regularmente, para saber qué tratamientos recomendados por las instituciones europeas para el cáncer son financiados en nuestro país El 70% de las terapias recomendadas para el tratamiento del cáncer no cuentan con financiación pública completa en España. Así lo recoge el último informe del Oncoindex, sistema desarrollado por la Fundación Alivia para informar a pacientes y profesionales de salud sobre el estado de financiación pública de medicamentos oncológicos y hematológicos.

Este indicador se basa, en primer lugar, en los medicamentos registrados por la Agencia Europea de Medicamentos (EMA) durante los últimos 15 años. De entre estos medicamentos autorizados, Oncoindex muestra una lista de medicamentos modernos incluidos en las recomendaciones de la Sociedad Europea de Oncología Médica (ESMO).

Según el último informe, solo 42 de las 136 terapias recomendadas para el tratamiento del cáncer tienen financiación completa en España, mientras que 56 cuentan con restricciones para su acceso por parte de los pacientes. Esta cifra es inferior a la del informe anterior, en el que eran 46 de 132 el número de terapias financiadas.

En cuanto a la posición de España respecto al resto de países europeos, es valorada con 55 puntos sobre un máximo de 100, lo que la coloca en una situación intermedia en el acceso a los medicamentos oncológicos. Esta ubicación es para Asensio Rodríguez, director de la Fundación Alivia en España "muy insuficiente dada la elevada prevalencia de estos tumores y sus índices de mortalidad en nuestro país."

Según datos de la Red Española de Registros de Cáncer, este año se estima que el número de diagnosticados de cáncer superará los 280.000. Esta enfermedad es una de las principales causas de morbi-mortalidad y los tumores de mama, próstata, pulmón y colon son los más prevalentes.

Para Asensio Rodríguez "urge que los gobiernos agilicen la inclusión de nuevos tratamientos oncológicos en la financiación pública, pues de ello dependen las vidas de muchas personas. Demandamos al gobierno español que elimine las trabas burocráticas que ralentizan el proceso para garantizar el derecho de los pacientes a los tratamientos más eficaces e innovadores".

El proceso de aprobación y fijación de precios de los medicamentos en España está sujeto a una serie de plazos que, según sociedades científicas y asociaciones de pacientes, han sufrido retrasos y restricciones en los últimos años. Sin embargo, según el Ministerio de Sanidad, 151 de los 156 medicamentos oncológicos autorizados en Europa ya están comercializados en nuestro país. No obstante, la Fundación Alivia asegura que estos medicamentos no están siendo utilizados para muchos de los tratamientos oncológicos que recomienda la ESMO.

"Hay muchos casos de medicamentos recomendados, por ejemplo, para tratamiento de distintos cánceres pero que España sólo los indica para uno. Al final, sí, tenemos ese medicamento en el país, pero los médicos no pueden proponerlo para todos los tipos de cáncer que recomienda Europa", explica Rodríguez.

La Fundación Oncológica Alivia nació en 2010 en Varsovia, Polonia, para ayudar a los pacientes con cáncer. La fundación fue creada por Bartosz Poliński, hermano de Ágata, después de que a ella le diagnosticaron cáncer de mama avanzado en el 2007. Durante años los hermanos lucharon contra la enfermedad y un sistema sanitario público con pocos recursos. Esa experiencia no solo los hizo conscientes de los problemas a los que se enfrentan los pacientes, sino que también les enseñó a resolver las situaciones más difíciles. Alivia busca compartir ese conocimiento específico para ayudar a los pacientes oncológicos de manera eficaz.

La misión de Fundación Alivia incluye educación y formación sobre el cáncer, apoyo en la atención sanitaria al paciente oncológico y facilitar herramientas prácticas para mejorar la calidad de vida de los pacientes.

La fundación, con el lanzamiento hace unos meses del Oncoindex y la puesta en marcha de campañas solidarias como OncoUcrania, busca sumar sus esfuerzos a otras organizaciones españolas que desde hace tiempo vienen luchando contra el cáncer.

