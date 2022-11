El Informe "Perspectivas Franquicias 2023" presentado por Tormo Franquicias Consulting refleja las expectativas de los empresarios del sector Comunicae

martes, 22 de noviembre de 2022, 11:14 h (CET) Las empresas franquiciadoras seguirán creciendo tanto en facturación, como en la expansión de sus redes, aunque en menor medida que lo han venido haciendo hasta la fecha y verán disminuidos sus beneficios La consultora especializada Tormo Franquicias Consulting en colaboración con el portal Franquicias Hoy, han presentado el Informe "Perspectivas Franquicias 2023", elaborado entre los días 24 de octubre y 17 de noviembre y que recoge las opiniones de más de un centenar de empresarios y directivos del sector franquicia de todo el país, pertenecientes a cerca de 30 sectores de actividad.

En términos generales, se puede destacar de este documento, la conciencia mostrada por el sector respecto a la actual situación de la economía española afectada principalmente por el incremento de costes, la incertidumbre derivada de los acontecimientos en los que el país está inmerso y una situación que está manteniendo en vilo a muchos empresarios.

Un 73% de las empresas confirma que mejorará su facturación, un 92% seguirá creciendo con la apertura de nuevas unidades, pero los beneficios se verán disminuidos y en su mayoría aplicarán estrategias de contención de gastos, afectando directamente la contratación de personal y las nuevas inversiones.

En relación a lo expuesto, los datos más significativos del informe son los siguientes:

El 73% de las empresas confirma que en 2023 mejorará su situación económica y empresarial. Su facturación crecerá, pero solo un 17% de las mismas espera crecimientos más que significativos, mientras que un 11% informa que verá disminuidos sus ingresos.

Prácticamente la totalidad de las empresas que han participado en este informe, en concreto un 92%, evolucionarán en su desarrollo en franquicia con la apertura de nuevas unidades. No obstante, un 77% de las redes no superarán las 10 aperturas y, en el lado contrario, un 8% decrecerán el tamaño actual de sus redes.

Decrece más que significativamente con respecto al año anterior la contratación de personal. Tan solo un 37% de las empresas ampliarán sus plantillas en este ejercicio y se vislumbra una mayor contención. Los puestos más demandados serán Expansión y Marketing. Por el contrario, Tecnología, Soporte, Operaciones y personal en Centros Propios, que son aquellas áreas más intensivas en la contratación de personal, adquieren un papel irrelevante y confirman la tendencia expuesta.

Tan solo un 24% iniciará nuevas inversiones y un porcentaje significativo de las mismas se destinará a proyectos en curso y ya iniciados, según los datos recogidos en este informe.

La expansión internacional entra en declive y retrocede. Se ha reducido muy significativamente la presencia de empresas españolas en el exterior y tan solo un 9% de las empresas manifiesta su intención de expandirse en el contexto internacional.

El 79% de las empresas franquiciadoras son sensibles a la financiación de sus negocios para poder desarrollarse adecuadamente. En este aspecto, tan solo un 26% de las empresas consultadas se sienten plenamente apoyadas por las entidades financieras.

Los portales de franquicia se consolidan como el principal medio de promoción para las empresas franquiciadoras que vuelven a los mismos por su menor coste y mejor optimización. Experimentan un incremento importante las redes sociales, la propia web de cada empresa y la gestión directa a través de CRM´s propios y de terceros. Las Ferias de franquicia son el gran perjudicado y decrecen significativamente al no lograr satisfacer las expectativas de las empresas.

Los principales retos y desafíos que tiene el sector franquicia en estos momentos son los siguientes: atracción de candidatos, acceso a ubicaciones adecuadas y acceso a financiación. La conclusión que se confirma de la opinión de las empresas franquiciadoras en este informe Perspectivas Franquicias 2023, es que este será un año que seguirá siendo positivo para el sistema de franquicia y todos sus actores. Crecerá la facturación, seguirán creciendo las redes con la incorporación de nuevos franquiciados, pero todo ello, en menor medida que el ejercicio anterior. Por último y como consecuencia de las incertidumbres actuales, se verán penalizadas las inversiones y contratación de personal que marcan una tendencia contraria a lo que hasta la fecha se había venido observando.

Descargar el informe clicando – aquí –

