EOI Por Libre abre las inscripciones en los cursos 2023 para conseguir la certificación de la EOI Emprendedores de Hoy

martes, 22 de noviembre de 2022, 10:28 h (CET)

El estudio del inglés representa un notable aporte en el mundo globalizado moderno, capaz de abrir las puertas hacia el éxito laboral y profesional. Es por ello, que muchas personas buscan opciones de formación en esta lengua, que les permitan acceder a las certificaciones oficiales en el idioma.

EOI Por Libre ofrece una formación de alto nivel para todas estas personas, con su nuevo ciclo de cursos para 2023. En ellos, los estudiantes reciben la preparación necesaria para aprobar el examen oficial de inglés en niveles como B2, B1, C2 y C1, en un periodo de tan solo cinco meses.

Obtener las certificaciones oficiales en inglés con programas diseñados La etapa de cursos 2023 en EOI Por Libre abarca dos ciclos intensivos de 5 meses, los cuales arrancan en febrero y junio de dicho año, y cuyas matrículas están actualmente abiertas. Cada ciclo incluye acceso a la plataforma online de EOI Por Libre, donde los estudiantes reciben una sesión semanal en directo de forma virtual, con grupos reducidos para potenciar el aprendizaje de cada participante. La enseñanza, por su parte, corre a cargo de profesores nativos especialistas no solo en el idioma, sino también en la experiencia de presentarse a un examen oficial de inglés.

Además de esta ayuda que aportan los docentes, cada programa incluye un amplio repertorio de materiales didácticos especiales, enfocados en ayudar a los estudiantes con sus necesidades académicas, así como potenciar su preparación para estos exámenes. Dichos materiales incluyen una lista de conectores y estructuras gramaticales clave, según el nivel del estudiante, guiones para cada tipo de writing, modelos de respuestas de monólogos y, además, una lista completa con los temas de la programación que compone el Examen Oficial de Inglés.

Las ventajas que ofrece el método de EOI Por Libre Los cursos de EOI Por Libre destacan no solo por su calidad en la enseñanza del idioma, sino también por la profunda preparación que representan para el examen oficial de inglés de la EOI y sus diferentes complejidades. En este centro, los estudiantes aprenden a dominar todos los temas y habilidades evaluados en este examen, a la vez que perfeccionan su destreza en capacidades como speaking y listeningmediante ejercicios, revisiones y mediaciones constantes con sus docentes.

De este modo, los participantes ganan confianza en sí mismos, lo que les permite superar los nervios a la hora del examen oral, así como resolver con aplomo la parte de listening. Gracias al método de training particular de esta institución, los aspirantes aprenden a desarrollar estrategias únicas, que no se hallan en ningún otro centro de idiomas, para lidiar con las dificultades que este examen puede representar.

Además, en su compromiso con la satisfacción de cada participante, este centro ofrece un periodo de 14 días de garantía incondicional, durante los cuales, los estudiantes inconformes pueden retirarse del programa y recuperar su dinero, sin necesidad de justificar sus motivos ni responder preguntas.



