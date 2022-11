Qatarro Nunca antes el anfitrión de un mundial ha sido tan controversial y ha quedado tan humillado en su match inaugural Isaac Bigio

martes, 22 de noviembre de 2022, 09:33 h (CET) Nunca antes el anfitrión de un mundial ha sido tan controversial y ha quedado tan humillado en su match inaugural.



Incongruencias

Por primera vez el dueño de casa de un mundial de fútbol es derrotado en el partido inaugural. Qatar no ha logrado meter un solo gol y tal vez no consiga hacer ello o sacar un solo punto en la copa que se juega en su casa.

A los 3 minutos de iniciarse el match, Ecuador marcó el primero de sus 3 goles. Ni los comentaristas de la BBC se pueden explicar por qué el primer tanto fue anulado. ¿Será que el árbitro no quiso tanto papelón para el controversial anfitrión?

Esta es, posiblemente, la más cuestionada copa que haya tenido la FIFA. Qatar nunca antes se ha clasificado para ningún mundial. Su propia hinchada no le fue fiel a su equipo y se fue yendo del estadio al ver que a este le iba mal. Dentro de sus fanes solo se veían varones, pues este es un país donde hay 3 a 4 hombres por cada mujer, la misma que es sojuzgada.

Ninguna mujer tiene un puesto importante en el poder político o económico. Muchos varones pueden tener hasta 4 esposas. La escasa cantidad de damas que hay se debe a que el 88% de sus 2,8 millones de habitantes son inmigrantes sin ciudadanía, muchos de los cuales deben trabajar de sol a sol y sin derechos laborales, sindicales o de poder traer a sus familias.

Qatar es, después de Brasil, la segunda excolonia lusa en haber sido sede de un mundial. Sin embargo, Portugal (que llegó a ser tercero en 1966) y ninguno de los otros 7 miembros de la Comunidad de Países de Lengua Portuguesa han organizado un mundial.

Esta es la tercera monarquía en realizar un mundial. A diferencia de Suecia en 1958 e Inglaterra en 1966, que tenían entonces gobiernos “socialistas” que aceptaban un rey constitucional, el emirato de Qatar siempre ha sido una autocracia.

Esta es, también, la tercera dictadura en organizar una copa. La Italia fascista de 1934 y la Argentina “gorila” de 1978 lograron que sus respectivas selecciones campeonen. Videla logró comprar a Morales Bermúdez para que el elenco peruano se dejase golear y así Argentina pudiese a la final entrar. Empero, Qatar parece que va a quedar primero ... pero entre los peor ubicados.

Guerras

Rusia es el primer país que tras haber sido sede de un mundial no se le permite jugar en el siguiente. Cuando se tomó esa decisión en Qatar habían muerto 6 mil obreros inmigrantes construyendo sus instalaciones (debido a sus inhumanas condiciones laborales), más de los que entonces habían fallecido en la guerra de Ucrania. Qatar ha exportado guerra y terrorismo en la región, al igual que los sauditas (que también juegan) y de muchas potencias occidentales (empezando por EEUU).

Qatar se encuentra en el centro este de la península arábiga. Al suroeste de esta, decenas de miles de civiles han muerto con los bombardeos de sauditas y emiratíes (cuyas selecciones se han clasificado o jugaron el repechaje). Al norte de Qatar están las guerras de Irak y Siria, donde su emir ha alentado a sus propios socios militares. Los 2 mayores países de esta península libran una guerra fría en su contra. Los sauditas y emiratíes rechazan sus coqueteos con la “primavera árabe” y su oposición a negociar con Israel y a apoyar su invasión a Yemen. Incluso han querido crear una fosa de mar para transformar a Qatar en una isla.

Qatar ha armado o financiado a Al Qaeda y Bin Laden cuando inició su terrorismo en Afganistán y luego a Saddam Hussein en la guerra de 1980-88 para invadir a Irán, en la cual murieron un millón de vecinos suyos. Después apoyó a la invasión norteamericana a Irak en 1991 y 2013. Ha alentado grupos terroristas teocráticos en las guerras civiles de Irak, Siria y Libia. Este último país fue desintegrado gracias a su ayuda. Lo primero que hizo el nuevo Gobierno post-Gadafi y pro-Qatar fue restablecer la poligamia.

Ni fútbol ni fanes

Qatar no tiene ni hinchada ni equipo que valgan la pena. Cuando se desarrolla la cumbre contra el cambio climático en el vecino Egipto, este es uno de los países más contaminantes en relación con su superficie. En el milenio de los derechos humanos, medioambientales, femeninos, inmigrantes y de los LGTB, Qatar representa todo lo opuesto a ello.

Esta es la copa número 22 de la FIFA y la primera que se juega dentro de 1 de los 22 miembros de la Liga Árabe o de 1 de los 80 países donde los musulmanes son más de la octava parte de su población. En vez de escoger a equipos de naciones islámicas con buena trayectoria (como Maruecos, Argelia, Turquía o Irán) se ha optado por uno cuya única ventaja son sus billones de dólares.

Esta es la primera vez que se juega un mundial en un país que nunca ha tenido ninguna forma de democracia y donde 7 de cada 8 habitantes carecen de ciudadanía. ¿Por qué se escogió a un reino tan machista, homofóbico, xenofóbico y que viola tanto los derechos humanos y medioambientales? La corrupción pudo lograr ello, pero no ha podido derrotar a una selección andina donde casi todos sus jugadores son descendientes de esclavos.

Gianni Infantini, el Presidente de la FIFA, ha dado argumentos infantiles para justificar esta copa diciendo que Europa no puede ser tan hipócrita para atacar a Qatar con su propio récord. Empero, la mayor hipocresía es la de gente como él que dicen estar a favor de los inmigrantes, gays y mujeres y también de este emirato. En medio del fuerte calor arábigo, el establishment mundial ha adquirido un catarro de barbaridades. Comentarios Escribe tu opinión NORMAS DE USO

