¿Por qué hay tantos enfermos mentales?

Según leo en los medios de comunicación, muchas personas acuden a los psicólogos, siquiatras y muchas también solicitan un exorcismo. ¿Qué está pasando? Enfermos mentales siempre los hubo, pero ahora es una plaga.

La persona humana fue creada por Dios a su imagen y semejanza, es decir, religioso, espiritual. El actual régimen político que tenemos en España, que se llevó a cabo con la colaboración inestimable del clero progresista de la Iglesia Católica, la conspiración que se venía tramando para destruir a España como Nación Católica, se llevó a cabo, a Dios ni tan siquiera se le nombra, España pasó de ser una sociedad católica a una sociedad pagana. Esto ha tenido unas consecuencias funestas, trágicas, muchos jóvenes sobre todo sufren una gravísima crisis existencial, y al no encontrar eso espiritual que necesitan, pues esta Iglesia solo habla de los pobres, no se ve lo divino, lo sagrado, los jóvenes no asisten a los templos y el gobierno lo que propaga es una corrupción total, una lucha declarada contra Dios.

Hay muchos suicidios, claro, de eso no se habla para no alarmar a la sociedad. Hay que anular, destruir este estado pagano y volver la Iglesia a recuperar su carácter divino, sin lo cual no hay remedio. Queda un resto escogido por Dios, para establecer una nueva sociedad con un Ejército Espiritual al mando de la Santísima Virgen. Cuando esto se lleve a cabo, los jóvenes sobre todo recuperaran el sentido de la vida que esta sociedad les niega. Ante esta situación solo cabe rogar: VEN SEÑOR JESUS, NO TARDES MÁS.