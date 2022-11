La importancia de tratar los ataques de pánico, por Baleares Psicología Emprendedores de Hoy

martes, 22 de noviembre de 2022, 08:00 h (CET)

El ataque de pánico es definido como un episodio repentino de miedo intenso que provoca reacciones físicas graves, aun cuando no existe ningún peligro real o causa aparente.

En general, estas crisis duran pocos minutos, pero causan un gran sufrimiento a la persona que las padece.

De no tratarse, los ataques podrían volverse crónicos, desarrollándose el temido trastorno de pánico. Por este motivo, es recomendable acudir con un psicólogo que se encargue de llevar un tratamiento adecuado. En este sentido, Baleares Psicología se presenta como un centro de asesoramiento psicológico de orientación cognitivo-conductual que ofrece tratamiento en todo tipo de dificultades, incluyendo los ataques de pánico. En este centro se atiende de manera presencial en Palmañola, una localidad de la isla de Mallorca, pero también ofrecen sus servicios de forma online.

Los ataques de pánico afectan a la calidad de vida de las personas Los ataques de pánico suelen ser aterradores y tan graves que pueden influir de forma negativa en las actividades diarias de quien los padece. Durante estos, a menudo se presentan síntomas físicos como palpitaciones, temblor, sudoración, sensación de ahogo, inestabilidad, náuseas, entre otros. Asimismo, en algunos casos, puede aparecer un miedo irracional a morir o volverse loco.

Muchas personas pueden presentar solo uno o dos ataques de pánico a lo largo de su vida y el problema quizás desaparece cuando se resuelve una situación estresante. Sin embargo, quienes tienen estos ataques de manera inesperada y recurrente y, además, pasan mucho tiempo con miedo constante a sufrir otro ataque, probablemente padezcan un trastorno de pánico.

Psicoterapia, un tratamiento para esta situación Aunque los ataques de pánico en sí mismos no ponen en riesgo la vida de las personas, sí pueden provocar mucho miedo y afectar significativamente a la calidad de vida de las personas. Afortunadamente, son fáciles de controlar con la ayuda adecuada.

La psicoterapia, también conocida como terapia de conversación, es considerada la opción de primera línea para el tratamiento efectivo de los ataques de pánico. Por medio de esta, el individuo puede comprender su situación y aprender a controlarla.

La terapia cognitiva conductual es una forma de psicoterapia que puede ayudar a los afectados a comprender, a través de su propia experiencia, que los síntomas de pánico no son peligrosos. Con la ayuda de un terapeuta, es posible recrear poco a poco los síntomas de una manera repetitiva y segura. Una vez que las sensaciones físicas de pánico no sean percibidas como amenazantes, los ataques comienzan a resolverse.

En Baleares Psicología se realiza un análisis de cada caso para determinar la intervención pertinente. Todo ello de acuerdo con las características y el contexto específico de la persona.

Quienes necesiten el acompañamiento de un psicólogo especializado pueden acudir a su sede ubicada en Mallorca o contactar por medio de su página web para solicitar la consulta online.



